«Нас закрили», - український легіонер у Грузії старанно відбуває карантин



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Віталій Пономар нині на ізоляції Віталій Пономар нині на ізоляції

Український форвард футбольного клубу «Торпедо» Кутаїсі Віталій Пономар розповів про карантин в Грузії

«У Грузію летів з Туреччини, була пересадка в Тель-Авіві. У Грузії в аеропорту прибігло до мене багато поліції, почали перевіряти на коронавірус, температуру міряли, перевіряли паспорт, чому я приїхав. Я останнім залишив аеропорт.

Зараз в місті багато людей в масках ходять, в супермаркетах всі касири в масках і рукавичках. Багато чого закривається - кафе, спортзали. Я по-грузинськи не дуже, може, ще щось закрили.

База клубу закрита, на ній хочуть прийняти хворих вірусом людей», - розповів про ситуацію в країні Віталій Пономар.

Також українець деталізував своє нинішнє футбольне життя:

Мені дзвонили з варіантом покинути Грузію, але я ніяк не можу, тому що у мене контракт. Нас закрили, в основному сиджу в квартирі. Тільки сьогодні виїхав потренуватися за індивідуальною програмою, намагаюся нікуди не виходити.

Спілкуємося в команді англійською, хоч я і особливо сам не знаю, але вже трохи розумію. Тренування і теорія грузинською проводять, але якщо щось незрозуміло, то головний тренер особисто пояснює російською».

Віталій Пономар про ситуацію в Грузії

Нині Грузія на два тижні закрила кородони для іноземців й вживає жорсткі карантинні заходи. Хоч у державі виявлено менше випадків, ніж у Туреччині, чемпіонат Грузіє припинено.

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