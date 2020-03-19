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    Економіка та фінанси

    Фонд соцстраху оприлюднив номери «гарячих ліній» для консультацій щодо лікарняних

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    Фонд соціального страхування України - Фонд соцстраху оприлюднив номери «гарячих ліній» для консультацій щодо лікарняних
    Фонд соціального страхування України

    ФССУ фінансує надання допомог застрахованим особам

    Фонд соціального страхування відкрив у кожній області телефонні "гарячі" лінії для консультації щодо оплати лікарняних в умовах карантину.

    Про це повідомляють на сторінці Фонду соціального страхування у Facebook.

    «Фонд соціального страхування України здійснює фінансування матеріального забезпечення та страхових виплат у штатному режимі. Водночас, на період карантину діє особливий порядок видачі листків непрацездатності, розширено перелік страхових випадків, за якими ФССУ фінансує надання допомог», – йдеться у повідомленні.

    У Фонді звертають увагу, що відповідно до чинного законодавства ФССУ фінансує надання допомог застрахованим, тобто офіційно працевлаштованим особам на підставі виданого у встановленому порядку листка непрацездатності.

    Нагадаємо, раніше виконавчий директор Фонду соцстрахування Олена Дума повідомила, що під час карантину діє особливий порядок видачі листків тимчасової непрацездатності.

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