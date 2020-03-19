Фонд соцстраху оприлюднив номери «гарячих ліній» для консультацій щодо лікарняних



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Фонд соціального страхування України

ФССУ фінансує надання допомог застрахованим особам

Фонд соціального страхування відкрив у кожній області телефонні "гарячі" лінії для консультації щодо оплати лікарняних в умовах карантину.

Про це повідомляють на сторінці Фонду соціального страхування у Facebook.

«Фонд соціального страхування України здійснює фінансування матеріального забезпечення та страхових виплат у штатному режимі. Водночас, на період карантину діє особливий порядок видачі листків непрацездатності, розширено перелік страхових випадків, за якими ФССУ фінансує надання допомог», – йдеться у повідомленні.

У Фонді звертають увагу, що відповідно до чинного законодавства ФССУ фінансує надання допомог застрахованим, тобто офіційно працевлаштованим особам на підставі виданого у встановленому порядку листка непрацездатності.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор Фонду соцстрахування Олена Дума повідомила, що під час карантину діє особливий порядок видачі листків тимчасової непрацездатності.