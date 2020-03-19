Італія визнала: 99% померлих від коронавірусу мали інші хвороби



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Кількість випадків смерті в Італії від коронавірусу сягнула понад 2500, і зросла на 150% за останній тиждень

Більше 75% померлих мали високий кров'яний тиск, близько 35% мали діабет, третина страждала від серцевих захворювань

Понад 99% померлих в Італії, інфікованих корона вірусом, страждали від інших захворювань. Про це свідчать результати дослідження національного органу охорони здоров'я країни, пише Bloomberg.

Кількість випадків смерті в країні від коронавірусу сягнула понад 2500, і зросла на 150% за останній тиждень. Римський інститут вивчив медичні картки приблизно 18% смертей від коронавірусу в країні, виявивши, що лише у трьох жертв, або 0,8% від загальної кількості, не було іншої патології. Майже половина жертв страждала щонайменше від трьох інших захворювань, а приблизно у чверті - або одна, або дві інші хвороби.

Більше 75% померлих мали високий кров'яний тиск, близько 35% мали діабет, третина страждала від серцевих захворювань. Середній вік померлих від вірусу в Італії - 79,5. Станом на 17 березня від хвороби померли 17 осіб до 50 років. Усі жертви, які не досягли 40 років, були чоловіками з серйозними медичними станами.

Як повідомлялось, станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження Covid-19, 8810 смертей та 84 113 осіб, що подолали хворобу.