«Подонки смердючі»: Зеленський емоційно прокоментував ракетний удар Росії по Одесі

Зеленський заявив, що було випущено 7 ракет по Одесі, 2 з них збили українські сили протиповітряної оборони

Від російських ракет загинуло мінімум 8 людей, в тому числі і тримісячна дитина

Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на ракетний удар Росії по Одесі. Він зазначив, що від російських ракет загинуло мінімум 8 людей, в тому числі і тримісячна дитина.

«Війна почалася, коли цій дитині було 1 місяць. Ви розумієте, що взагалі відбувається. Подонки смердючі. Як їх ще назвати? Немає інших слів...», – заявив Зеленський.

Він також зазначив, що було випущено 7 ракет по Одесі, 2 з них збили українські сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

ДСНС України повідомляє, що в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули шість осіб, зазнали поранень 18 людей.

Під час обстрілу загинула ціла сім’я.

Також під час обстрілу Одеси російська ракета потрапила в один із міських цвинтарів.