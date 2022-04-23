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    «Подонки смердючі»: Зеленський емоційно прокоментував ракетний удар Росії по Одесі

    Зеленський заявив, що було випущено 7 ракет по Одесі, 2 з них збили українські сили протиповітряної оборони - «Подонки смердючі»: Зеленський емоційно прокоментував ракетний удар Росії по Одесі
    Зеленський заявив, що було випущено 7 ракет по Одесі, 2 з них збили українські сили протиповітряної оборони

    Від російських ракет загинуло мінімум 8 людей, в тому числі і тримісячна дитина

    Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на ракетний удар Росії по Одесі. Він зазначив, що від російських ракет загинуло мінімум 8 людей, в тому числі і тримісячна дитина.

    «Війна почалася, коли цій дитині було 1 місяць. Ви розумієте, що взагалі відбувається. Подонки смердючі. Як їх ще назвати? Немає інших слів...», – заявив Зеленський.

    Він також зазначив, що було випущено 7 ракет по Одесі, 2 з них збили українські сили протиповітряної оборони.

    Нагадаємо, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

    ДСНС України повідомляє, що в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули шість осіб, зазнали поранень 18 людей.

    Під час обстрілу загинула ціла сім’я.

    Також під час обстрілу Одеси російська ракета потрапила в один із міських цвинтарів.

    Теги: росія окупанти діти Одеса війна Одещина Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    «Подонки смердючі»: Зеленський емоційно прокоментував ракетний удар Росії по Одесі