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    Українці вже продали майже 200 тис. гектарів сільгоспземлі

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    На кінець року в Україні продано майже 200 тис. га сільгоспземель - Українці вже продали майже 200 тис. гектарів сільгоспземлі
    На кінець року в Україні продано майже 200 тис. га сільгоспземель
    фото ілюстраційне з відкритих мереж

    Лідером за продажами землі залишається Харківщина

    Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що станом на 31 грудня 2021 року укладено 77 880 угод у рамках чинного ринку землі. Загальна площа земель, щодо яких зареєстровано правочини, досягла 198 480 га (на 23 грудня – 72 367 угод, 184 862 га). Про це передає «ПроАгро Груп».

    За період з 1 липня 5 404 нотаріуси подали 6 064 заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру, із них погоджено 5 372, а 692 отримали відмову.

    Лідером за продажами землі залишається Харківщина – там на нових власників переоформлено ділянки загальною площею 28 370 га.

    Це на понад 9 тис. га більше, ніж на Кіровоградщині, яка перебуває на другому місці й де продано 19 075,6 га.

    На третій позиції – Дніпропетровська область з 17 566,4 га.

    А найменше за площею землі продано на Рівненщині, Буковині та Прикарпатті.

    Нагадаємо, названо найактивнішу область України за обігом на ринку землі.

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    Теги: земля закон українці Харківщина
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    Українці вже продали майже 200 тис. гектарів сільгоспземлі