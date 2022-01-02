Українці вже продали майже 200 тис. гектарів сільгоспземлі

На кінець року в Україні продано майже 200 тис. га сільгоспземель

Лідером за продажами землі залишається Харківщина

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що станом на 31 грудня 2021 року укладено 77 880 угод у рамках чинного ринку землі. Загальна площа земель, щодо яких зареєстровано правочини, досягла 198 480 га (на 23 грудня – 72 367 угод, 184 862 га). Про це передає «ПроАгро Груп».

За період з 1 липня 5 404 нотаріуси подали 6 064 заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру, із них погоджено 5 372, а 692 отримали відмову.

Лідером за продажами землі залишається Харківщина – там на нових власників переоформлено ділянки загальною площею 28 370 га.

Це на понад 9 тис. га більше, ніж на Кіровоградщині, яка перебуває на другому місці й де продано 19 075,6 га.

На третій позиції – Дніпропетровська область з 17 566,4 га.

А найменше за площею землі продано на Рівненщині, Буковині та Прикарпатті.

Нагадаємо, названо найактивнішу область України за обігом на ринку землі.

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