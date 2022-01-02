  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Миколаївщині селяни перекрили дорогу через перебої з електрикою

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дорогу біля села перекрили на 15 хвилин - На Миколаївщині селяни перекрили дорогу через перебої з електрикою
    Дорогу біля села перекрили на 15 хвилин
    фото: suspilne.media

    Світло вимикають постійно, скаржаться люди

    Мешканці села Зайчівське Миколаївської області, у яких п'яту добу немає стабільного електропостачання, 2 січня вийшли на акцію протесту. Зібрались 25 людей. Дорогу біля села перекрили на 15 хвилин. Про це повідомляє «Суспільне».

    «Нам набридла ця проблема. То є світло, то його немає. Зараз приїхав Ігор Мухарський, голова Миколаївської райдержадміністрації. Чекаємо на Андрія Ботаніна, сільського голову Мішково-Погорілівської сільської ради. Працівники «Миколаївобленерго» увімкнули світло: десь воно є, десь його немає. Це проблема не сьогоднішнього дня. Світло вимикають постійно», – розповіла місцева мешканка Юлія.

    Якщо ситуація з електропостачанням не зміниться, то люди планують перекрити дорогу на більш тривалий час.

    Станом на 12:50 люди розійшлися по домівках.

    Раніше в Одесі майже 30 переселенців з Донбасу разом з дітьми влаштували мітинг під будівлею обласної адміністрації на проспекті Шевченка.

    Люди проживають у будинку на Успенській, 4, який їм надали в якості соціального житла. Уінці минулого тижня в приміщенні відключили світло через заборгованість, що накопичилася. Її сума становить 800 тисяч гривень.

    Як відомо, із 1 січня 2022 року для населення продовжить діяти чинний тариф на електроенергію, що залежить від кількості спожитих кіловат-годин. Проте вже навесні тариф може помітно зрости.

    Також нещодавно радник прем'єра з питань енергетики Юрій Бойко в інтерв'ю «Главкому» розповів, яким чином українці можуть заощадити на електроенергії, використовуючи двозонні лічільники.

    Читайте також:

    Теги: тарифи Юрій Бойко українці уряд населення радник час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Миколаївщині селяни перекрили дорогу через перебої з електрикою