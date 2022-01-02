На Миколаївщині селяни перекрили дорогу через перебої з електрикою

Світло вимикають постійно, скаржаться люди

Мешканці села Зайчівське Миколаївської області, у яких п'яту добу немає стабільного електропостачання, 2 січня вийшли на акцію протесту. Зібрались 25 людей. Дорогу біля села перекрили на 15 хвилин. Про це повідомляє «Суспільне».

«Нам набридла ця проблема. То є світло, то його немає. Зараз приїхав Ігор Мухарський, голова Миколаївської райдержадміністрації. Чекаємо на Андрія Ботаніна, сільського голову Мішково-Погорілівської сільської ради. Працівники «Миколаївобленерго» увімкнули світло: десь воно є, десь його немає. Це проблема не сьогоднішнього дня. Світло вимикають постійно», – розповіла місцева мешканка Юлія.

Якщо ситуація з електропостачанням не зміниться, то люди планують перекрити дорогу на більш тривалий час.

Станом на 12:50 люди розійшлися по домівках.

Раніше в Одесі майже 30 переселенців з Донбасу разом з дітьми влаштували мітинг під будівлею обласної адміністрації на проспекті Шевченка.

Люди проживають у будинку на Успенській, 4, який їм надали в якості соціального житла. Уінці минулого тижня в приміщенні відключили світло через заборгованість, що накопичилася. Її сума становить 800 тисяч гривень.

Як відомо, із 1 січня 2022 року для населення продовжить діяти чинний тариф на електроенергію, що залежить від кількості спожитих кіловат-годин. Проте вже навесні тариф може помітно зрости.

Також нещодавно радник прем'єра з питань енергетики Юрій Бойко в інтерв'ю «Главкому» розповів, яким чином українці можуть заощадити на електроенергії, використовуючи двозонні лічільники.

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