Топ-10 змін у податковому законодавстві з січня 2022 року

Податкова реформа в Україні: топ-10 змін з 1 січня 2022 року

Податкові зміни суттєво вплинуть на правила оподаткування для резидентів України, а особливо для власників/контролерів іноземних компаній та компаній, які працюють з нерезидентами

З 1 січня 2022 року почали діяти зміни у системі оподаткування юридичних та фізичних осіб-резидентів України. Про це повідомляє «Ліга.Закон» проаналізував топ-10 основних змін.

Оподаткування контрольованих іноземних компаній («КІК » )

Правила КІК будуть застосовуватись для резидентів України, які володіють або контролюють (прямо чи опосередковано) іноземні компанії або утворення без статусу юридичної особи (трасти, фонди, партнерства тощо). Таким особам необхідно буде готувати спеціальну звітність по КІК та, у певних випадках, сплачувати податок із прибутку КІК в Україні.

Законодавець визначив можливість подання першого звіту у 2024 році за звітний період – 2022-й рік. У той же час, повідомлення про покупку/продаж/ліквідацію КІК з 1 січня 2022 року потрібно буде направляти у податкову не пізніше 60-ти днів з дати проведення операції.

Місце ефективного управління

Починаючи з 2022 року, іноземна компанія може бути визнана податковим резидентом України у разі здійснення ефективного управління такою компанією з території України.

Під здійсненням ефективного управління законодавець розуміє:

управління персоналом;

ведення бухгалтерського або управлінського обліку;

управління банківським рахунком;

проведення зборів виконавчого органу регулярніше в Україні, ніж у будь-якій іншій країні;

прийняття управлінських рішень і здійснення іншої поточної діяльності переважно з України;

фактичне управління діяльністю незалежно від наявності на це формальних (юридичних) повноважень в осіб, які здійснюють таке управління.

Тест ділової мети

Тест ділової мети буде застосовуватися з 1 січня 2022 р. до операцій з резидентами низькоподаткових юрисдикцій або зареєстрованих у низькоподаткових організаційно-правових формах, а також до операцій щодо виплати роялті нерезидентам.

Відсутність ділової мети (економічного ефекту) відповідно до пп. 14.1.231 ст.14 ПКУ у вказаних операціях призведе до збільшення фінансового результату до оподаткування платника податку на всю суму вартості таких товарів, робіт та послуг (за деякими виключеннями).

При цьому, обов'язок доведення обставин відсутності ділової мети та необхідності здійснення відповідного коригування покладатиметься на контролюючий орган.

Податок на додану вартість («ПДВ » )

Закон України від 03.06.2021 №1525-IX також починає діяти з 2022 року. Наслідки його прийняття вже сьогодні можуть прослідкувати багато користувачів електронних послуг, оскільки їм надійшло повідомлення від Google та інших відомих іноземних сервіс-провайдерів про підвищення ціни на послуги на 20% у зв'язку з обов'язком утримувати ПДВ.

Закон передбачає реєстрацію нерезидента платником ПДВ в Україні, якщо він надає електронні послуги на території України на користь фізичних осіб/фізичних осіб-підприємців, які не є платниками ПДВ, і якщо сума таких операцій перевищує 1 млн грн на рік.

Вказаний податок не є новим на теренах податкового регулювання в Європі та інших країнах світу, де розповсюдженим є застосування спеціального податку «digital tax», проте ліміт суми для обов'язкової реєстрації платниками ПДВ відрізняється в кожній країні.

До електронних послуг законодавець відносить:

постачання електронних примірників, надання доступу до зображень, текстів та інформації, у тому числі, але не виключно, підписка на електронні газети, журнали, книги, надання доступу та/або завантаження фотографій, графічних зображень, відеоматеріалів;

надання доступу до баз даних, у тому числі користування пошуковими системами та службами каталогів у мережі Інтернет;

надання доступу до інформаційних, комерційних, розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів, розміщених на платформах спільного доступу до інформації чи відеоматеріалів;

постачання програмного забезпечення та оновлень до нього, у тому числі електронних примірників, надання доступу до них, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання;

та інші.

Вичерпний перелік різновидів послуг, що підлягатимуть оподаткуванню, наведений у пп.14.1.56-5 ст.14 ПКУ.

Місцем постачання електронних послуг визначається місцезнаходження отримувача таких послуг, а підтвердженням факту надання послуг визнається будь-який документ, що підтверджує факт оплати таких послуг, у тому числі наданий в електронній формі засобами електронного зв'язку.

Також починає діяти довгоочікуване скасування необхідності сплачувати 20% податку на прибуток при замовленні у нерезидентів послуг з виробництва та/або розповсюдження реклами.

Ще одним нововведенням, що є доволі актуальним з урахуванням чинних карантинних обмежень, є звільнення від оподаткування ПДВ:

постачання освітніх послуг через доступ до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет для підготовки здобувачів вищої освіти, проведення та надання яких не потребує участі людини;

постачання послуг дистанційного навчання ліцензованими установами освіти.

Реєстратори розрахункових операцій («РРО«) для фізичних осіб-підприємців («ФОП»)

З 1 січня 2022 року обов'язковим для ФОП (2-ї - 4-ї групи) стає використання РРО при здійсненні готівкових розрахунків.

ФОП будуть зобов'язані зареєструвати та використовувати РРО (програмні РРО) при розрахунках із фізичними особами.

Зміни, зокрема, торкнуться власників готелів, ресторанів, інтернет-магазинів, продавців товарів, що напряму працюють із споживачами, тощо.

Зміни до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Республікою Австрія

Відповідно до Протоколу про внесення змін до Конвенції між Україною та Республікою Австрія про уникнення подвійного оподаткування від 15.06.2020, з 2022 року починають застосовуватись такі ставки податку на репатріацію при виплаті пасивних доходів та інші основні зміни:

Дивіденди: 5% у разі, якщо фактичним власником таких дивідендів є компанія, що володіє щонайменше 10% капіталу, та 15% в інших випадках;

5% у разі, якщо фактичним власником таких дивідендів є компанія, що володіє щонайменше 10% капіталу, та 15% в інших випадках; Проценти: ставка податку тепер визначатиметься на рівні 5% замість диференційованих ставок 2%/5%, як було раніше;

Нагадаємо також, що оновлені ставки при виплаті роялті (10%/5%) будуть діяти з 01.01.2023 року.

Також на рівні Конвенції тепер закріплено застосування тесту основної мети. Вигоди, передбачені Конвенцією, можливі до застосування у разі, якщо можна дійти обґрунтованого висновку, що отримання такої вигоди не було однією з головних цілей укладання угоди чи проведення операції.

Зміни до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною і Королівством Нідерландів

Відповідно до Протоколу про внесення змін до Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів про уникнення подвійного оподаткування від 15.06.2021, з 2022 року починають діяти такі основні зміни:

Дивіденди: ставка податку на виплату дивідендів підвищена до 5% у разі, якщо фактичним власником таких дивідендів є компанія, що володіє щонайменше 20% капіталу; та 15% в усіх інших випадках. Скасовано ставку податку 0% та вимогу щодо володіння 50% капіталу компанії, що сплачує дивіденди, та внесення інвестиції на суму мінімум 300 000 доларів США;

ставка податку на виплату дивідендів підвищена до 5% у разі, якщо фактичним власником таких дивідендів є компанія, що володіє щонайменше 20% капіталу; та 15% в усіх інших випадках. Скасовано ставку податку 0% та вимогу щодо володіння 50% капіталу компанії, що сплачує дивіденди, та внесення інвестиції на суму мінімум 300 000 доларів США; Роялті: підвищено до 5% (замість 0%) ставку податку при оплаті роялті нерезиденту за використання або право на використання будь-яких авторських прав на наукові роботи і патент, торгову марку, дизайн або модель, секретну формулу або процес, або за інформацію, що стосується промислового, комерційного або наукового досвіду. Ставка податку на роялті за використання або право на використання будь-яких авторських прав на твори літератури або мистецтва (включаючи кінематографічні фільми і фільми або плівки для радіо або телебачення) не змінилась та становить 10%;

Проценти: нова ставка - 5% замість 2%/10%

На рівні Конвенції тепер закріплено застосування тесту основної мети до всіх операцій, що підпадають під дію Конвенції.

Вигоди, передбачені Конвенцією, можливі до застосування у разі, якщо можна дійти обґрунтованого висновку, що отримання такої вигоди не було однією з головних цілей укладання угоди чи проведення операції.

Податкова амністія

В 2022 році продовжується процедура одноразового (спеціального) добровільного декларування, більш відома як «податкова амністія«. У тих, хто планує скористатися правом спеціального декларування до 01.09.2022, є можливість застосувати знижену ставку збору при декларуванні іноземних доходів/активів до 01.03.2022 року. Вказана знижена ставка складатиме 7% замість стандартної ставки 9%.

Податкова амністія передбачає право громадян України та іноземців, що були резидентами України на момент отримання доходу, задекларувати доходи/активи, з яких не було сплачено податок у відповідних податкових періодах.

Зміни запропоновані проектом Закону №5600

Після офіційного оприлюднення набудуть чинності зміни до Податкового Кодексу України, що пропонуються проектом закону №5600. Варто зазначити, що текст законопроекту неодноразово змінювався. Востаннє критичні зміни до законопроекту вносилися після розгляду податковим комітетом до другого читання. Тоді депутати вирішили видозмінити систему оподаткування видобутку руди рентною платою.

Крім того, законопроект запроваджує 18% податку на доходи фізичних осіб з продажу фізичною особою третього та наступних об’єктів нерухомості протягом одного року. Це стосуватиметься і продажу земельних ділянок, що повинно удосконалити систему оподаткування на ринку землі.

Зміни запропоновані проектом Закону №5376

14 грудня 2021 року ВРУ прийняла Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні«, який передбачає впровадження спеціального режиму оподаткування для ІТ-компаній - резидентів Дія Сity. Після підписання Закону Президентом України, передбачається, що нововведення почнуть діяти вже з 1 січня 2022 року.

Зокрема, основні зміни включають наступні:

Для компаній - резидентів Дія Сity, передбачено можливість вибрати між звичайною системою оподаткування із податком на прибуток за ставкою 18% чи застосуванням спеціального режиму оподаткування із податком на виведений капітал за ставкою 9%;

В свою чергу закон передбачає обмеження для резидентів Дія Сity операцій з придбання товарів/послуг у приватних підприємців на спрощеній системі оподаткування;

Компанії - резиденти Дія Сity зможуть залучати ІТ-спеціалістів на умовах трудових договорів чи гіг-контракту;

До вказаних вище ІТ-спеціалістів застосовуватимуться наступні пільгові ставки оподаткування їх доходу: 5% - ПДФО; 1,5% - військовий збір; ЕСВ 22% з мінімальної заробітної плати;

Дивіденди, що виплачуються компанією - резидентом Дія Сity, яка не менше ніж 2 попередніх роки не виплачувала дивіденди - не підлягатимуть оподаткуванню в разі їх виплати на користь фізичної особи;

Фізична особа має право на податкову знижку на суму витрат на придбання акцій (корпоративних прав) резидента Дія Сity, якщо вони були придбані до набуття статусу резидента Дія Сity або протягом періоду, коли річний дохід резидента не перевищував 1 167 мінімальних зарплат (близько 7,5 млн. грн.);

Законом також передбачені умови відповідальності для компаній, що скористалися пільговим режимом резидента Дія Сity, при цьому не відповідаючи його кваліфікаційним критеріям.

Підсумовуючи все вищесказане, зміни до ПКУ, які вступають в силу з 2022 року, суттєво вплинуть на правила оподаткування для резидентів України, а особливо для власників/контролерів іноземних компаній та компаній, які працюють з нерезидентами.