Шмигаль пропонує примусово вилучати землю для будівництва доріг

У березні 2020 року було розпочато програму «Велике будівництво»

Свою ініціативу глава уряду пояснює тим, що чинний механізм є занадто тривалим

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить вилучати земельні ділянки, якщо це потрібно для будівництва доріг національного значення. Відповідна ініціатива міститься у законопроєкті №6422.

Проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відчуження для суспільних потреб або за мотивами суспільної необхідності земельних ділянок, що перебувають у приватній власності», було внесено до Ради 10 грудня, а його текст з'явився на сайті парламенту у вівторок. Ініціатором цього документу виступив глава українського уряду Денис Шмигаль.

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Відповідно до тексту документа, рішення про відчуження земельної ділянки ухвалюється органами виконавчої влади або місцевого самоврядування. Примусове вилучення буде можливим у разі, якщо протягом одного місяця влада не змогла домовитися з власником земельної ділянки та нерухомості, що перебуває на ньому, протягом одного місяця.

У такому разі відомство може звернутися до адміністративного суду з позовом про платне примусове відчуження зазначених об'єктів.

Також у законопроєкті йдеться, що суд прийматиме рішення щодо відповідних суперечок за правилами спрощеного позовного провадження. Рішення прийматиметься протягом одного місяця з дня подання позову. Судовий збір не стягуватиметься.

Апеляції у справах про примусове відчуження дільниць розглядатиме Верховний суд. Він буде зобов'язаний це робити у двомісячний термін.

Рішення Верховного суду набудуть чинності з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені. Також апеляційний суд не зможе повертати справу за результатами апеляційного розгляду на новий розгляд.

До слова, наразі оголошено тендер на будівництво Київської обхідної дороги.

Також стало відомо, кого з селян звільнять від сплати «податку за город».

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