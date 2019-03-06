Українцям почали виплачувати монетизовані субсидії



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Субсидію грошима отримають 3,5 мільйона українців

Кошти можна отримати у готівковому або безготівковому вигляді

У відділеннях державного «Ощадбанку» українцям почали виплачувати субсидії, які громадяни отримають у грошовій формі. Гроші можна отримати у готівковому або безготівковому вигляді.

Як саме люди отримають гроші залежить від дати, коли особа подала документи у Центр надання адміністративних послуг для оформлення субсидії.

«Перша - це субсидіанти, які звернулися до 31 грудня 2018 року - вони отримуватимуть субсидії у готівковій формі. Друга модель - це субсидіанти, яким призначено отримання субсидій після 1 січня 2019 року. Вони будуть отримувати субсидії безготівковим шляхом у виділенні Ощадбанку після закінчення опалювального сезону в червні 2019 року», - заявила «Громадському» керівник одного із відділень «Ощадбанку» в Києві.

Про нарахування виплати субсидіанти дізнаються з SMS-повідомлення від «Ощадбанку» (якщо підключена послуга SMS-банкінгу) або від Міністерства соціальної політики.

Нагадаємо, субсидію грошима отримають 3,5 мільйона українців.

Раніше повідомлялося, що з березня в Україні розпочнеться виплата субсидій у готівковій формі - ще одна модель монетизації субсидій, коли «живі» гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії.

Для отримання субсидій в грошовій формі особам, які не є пенсіонерами, необхідно пройти реєстрацію на сайті або в контакт-центрі Ощадбанку.

Якщо субсидіант не має поточного рахунку в Ощадбанку, Міністерство соціальної політики надішле адресне повідомлення про суму призначеної субсидії та механізм її виплати через Ощадбанк.

У прес-службі зазначили, що субсидіантам-пенсіонерам не потрібно додатково реєструватись для отримання субсидії. Пенсіонери-субсидіанти отримають субсидію одночасно з пенсією через Укрпошту або на свій банківський пенсійний рахунок (в Ощадбанку чи іншому банку, в якому вони зазвичай отримують пенсію).