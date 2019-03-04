Субсидію грошима отримають 3,5 мільйона українців



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Раніше повідомлялось, що отримувачів субсидій буде 4 мільйони осіб

У Міністерстві соціальної політики України уточнили кількість отримувачів субсидії, які отримають таку державну допомогу у грошовій формі. Так, за даними уряду, ця кількість становить 3,5 мільйони осіб. Раніше повідомлялось, що їх буде 4 мільйони осіб.

«Це ті домогосподарства, які оформили субсидію до 31 грудня 2018 року. Ну власне там не 4 мільйони, а трішки менше ніж 4 мільйони, адже це була округлена цифра, яку ми прогнозували, коли проектували програму ще в грудні місяці», — повідомив в ефірі програми «Нині вже» генеральний директор Директорату сім’ї та соціальної підтримки Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

Нагадаємо, з березня в Україні розпочнеться виплата субсидій у готівковій формі - ще одна модель монетизації субсидій, коли «живі» гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії.

Для отримання субсидій в грошовій формі особам, які не є пенсіонерами, необхідно пройти реєстрацію на сайті або в контакт-центрі Ощадбанку.

Якщо субсидіант не має поточного рахунку в Ощадбанку, Міністерство соціальної політики надішле адресне повідомлення про суму призначеної субсидії та механізм її виплати через Ощадбанк.

У прес-службі зазначили, що субсидіантам-пенсіонерам не потрібно додатково реєструватись для отримання субсидії. Пенсіонери-субсидіанти отримають субсидію одночасно з пенсією через Укрпошту або на свій банківський пенсійний рахунок (в Ощадбанку чи іншому банку, в якому вони зазвичай отримують пенсію).