Проєкт бюджету: Уряд обіцяє лікарям мінімум 20 тисяч зарплати

Лікарям мінімум 20 тисяч гривень, медсестрам – 13,5. Такі суми озвучили в Уряді

Заробітну платню медикам планують суттєво підвищити

У проєкті бюджету на 2022 рік передбачили додаткові кошти в програму медичних гарантій, які будуть спрямовані на збільшення заробітної плати лікарів та середніх медичних працівників. Вперше Кабінет Міністрів запроваджує показник мінімальної заробітної плати – середні медичні працівники мають отримувати від 13,5 тис. грн. Про це заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Урядовий портал.

«На виконання Указу Президента України Володимира Зеленського у проєкті передбачено кошти для встановлення мінімальної заробітної плати для лікарів на рівні 20 тисяч гривень та 13,5 тисячі гривень – для середніх медичних працівників. Підняття заробітної плати – це крок на зустріч якісним медичним послугам, адже коли лікарі та медсестри відчувають підтримку від держави, то почувають себе захищеними, мотивованими та щасливими. Повірте, вони заслуговують на це, адже щодня рятують людські життя», – зазначив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Для забезпечення зазначених рівнів заробітної плати програму медичних гарантій збільшено на 33,8 млрд грн у порівнянні з 2021 роком.

Також у проєкті бюджету передбачено 3,1 млрд грн для централізованої закупівлі обладнання, зокрема для покращення матеріально-технічної бази лікарень, бактеріологічних та фізико-хімічних лабораторій Центрів з контролю і профілактики хвороб, створення лабораторій експертного рівня для проведення досліджень, які використовуються в трансплантації.

«Окремо в бюджеті передбачено 2,6 млрд грн на закупівлю вакцин для захисту населення від COVID-19. Інша сума коштів на вакцини покриється коштом міжнародних фінансових організацій. Ця вакцинація й надалі буде безоплатна і гарантуватиметься державою», – зазначив Віктор Ляшко.

Бюджетом передбачено продовження пілотного проєкту з проведення трансплантацій в Україні. Зараз закладено 789,5 млн грн, що на 288,5 млн більше, ніж в бюджеті поточного року.

Ще 300 млн грн передбачено на розвиток біокластеру, в 3 рази більше, ніж виділили цьогоріч для запуску цього проекту, з потенційним розширенням ще на 735 млн.

Раніше трасу «Київ-Довжанський» на території Харківської області перекрили медики Валківської районної лікарні, що вимагають виплати заборгованості із заробітної плати.

Нагадаємо, що це перший випадок протесту з перекриттям траси у Валках. 7 січня у місті Валки, скандуючи «Ганьба!» люди перекрили рух трасою Київ – Харків, вимагаючи зменшення комунальних тарифів.