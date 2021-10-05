Ощадбанк востаннє автоматично продовжив дію платіжних карток переселенців

Ощадбанк продовжує перевипуск карток за графіком та доставляє їх до відділень

Починаючи з 1 січня 2022 року Ощадбанк припинить автоматичне продовження терміну дії платіжних карток переселенців

Державний Ощадбанк повідомив про останнє продовження дії платіжних карток внутрішньо переміщених осіб – до 1 січня 2022 року. Про це пише пресслужба банку.

«Картки Ощадбанку внутрішньо переміщених осіб, що обслуговуються за тарифним пакетом «Мій рахунок», термін дії яких спливає під час карантину (до 31.12.2021), не будуть блокуватись до 1 січня 2022 року», – пояснили у фінустанові.

Починаючи з 1 січня 2022 року Ощадбанк припинить автоматичне продовження терміну дії платіжних карток переселенців

У банку нагадали, що продовжують перевипуск карток за графіком та доставляють їх до відділень.

«Якщо ви отримали SMS від Ощадбанку, то перевипущена картка вже у відділенні. Дату та час, коли її потрібно забрати, зазначено в тексті SMS. Якщо ви не змогли забрати нову картку у відділенні, ви зможете знімати кошти та розраховуватись старою карткою тільки до 31 грудня 2021 року (включно)», – додали в Ощадбанку.

Раніше повідомлялося, що державний Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме поточні та депозитні рахунки, операції за якими не здійснювалися протягом трьох років і більше.

Раніше Нацбанк опублікував рейтинг найнадійніших банків України.

До слова, Антимонопольний комітет оштрафував Ощадбанк за купівлю рибного ярмарку.

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