Ізраїль кличе медиків з України та інших держав: стартує програма прискореного переїзду

Ізраїль кличе до себе медиків, бо країна вже на порозі п'ятої хвилі коронавірусу

Уряд Ізраїлю називає свою нову програму «прискореною репатріацією»

Уряд Ізраїлю вже 17 жовтня має намір затвердити реформу, що дозволить швидкий переїзд до країни лікарів-репатріантів. Мета програми, ініційованої міністром репатріації та інтеграції Пніною Тамано-Шата – сприяти вирішенню гострого кадрового дефіциту в системі охорони здоров'я. Про це інформує видання «Вести».

Очікується, що в рамках програми можуть прибути до 3000 репатріантів, в основному з країн СНД, а також із США, Канади, Франції та Аргентини.

Згідно з планом, при Міністерстві охорони здоров'я буде створено комісію, яка розробить критерії для швидкої репатріації лікарів – із акцентом на їх ефективному працевлаштуванні в ізраїльських лікарнях та інших медичних установах.

Ще один аспект реформи – створення інтернет-платформи на чотирьох мовах: англійській, російській, французькій та іспанській, за допомогою якої потенційні репатріанти зможуть подавати документи на отримання ізраїльської медичної ліцензії та працевлаштування ще до переїзду в Ізраїль.

Додатковий шлях для полегшення абсорбції медиків стосуватиметься успішного і швидкого навчання івриту. Міністерство репатріації займеться розробкою експрес-курсів івриту з упором на медичну термінологію, які будуть організовані в країнах виїзду, щоб полегшити лікарям процес отримання ліцензії на роботу в Ізраїлі.

Останній пункт реформи стосується продовження ще на три роки спеціальної поправки до закону про роботу в сфері охорони здоров'я. Вона дозволяє репатріантам, що володіють певними медичними спеціальностями (фізіотерапія, логопеди, фахівці-дієтологи) і стажем більше п'яти років в країні виїзду, отримати в Ізраїлі швидку ліцензію для роботи.

Раніше повідомлялося, що керівники відділеннями лікарень, які лікують хворих на коронавірус в Ізраїлі, впевнені, що слідом за четвертою хвилею пандемії настане п'ята. На їхню думку, відповідальність за це несе велика група «несвідомих громадян».

Нагадаємо, з 24 вересня лікарні Ізраїлю отримали право призначати коктейль з антитіл під назвою «Regeneron» для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.