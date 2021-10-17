Ізраїль кличе медиків з України та інших держав: стартує програма прискореного переїзду
Уряд Ізраїлю називає свою нову програму «прискореною репатріацією»
Уряд Ізраїлю вже 17 жовтня має намір затвердити реформу, що дозволить швидкий переїзд до країни лікарів-репатріантів. Мета програми, ініційованої міністром репатріації та інтеграції Пніною Тамано-Шата – сприяти вирішенню гострого кадрового дефіциту в системі охорони здоров'я. Про це інформує видання «Вести».
Очікується, що в рамках програми можуть прибути до 3000 репатріантів, в основному з країн СНД, а також із США, Канади, Франції та Аргентини.
Згідно з планом, при Міністерстві охорони здоров'я буде створено комісію, яка розробить критерії для швидкої репатріації лікарів – із акцентом на їх ефективному працевлаштуванні в ізраїльських лікарнях та інших медичних установах.
Ще один аспект реформи – створення інтернет-платформи на чотирьох мовах: англійській, російській, французькій та іспанській, за допомогою якої потенційні репатріанти зможуть подавати документи на отримання ізраїльської медичної ліцензії та працевлаштування ще до переїзду в Ізраїль.
Додатковий шлях для полегшення абсорбції медиків стосуватиметься успішного і швидкого навчання івриту. Міністерство репатріації займеться розробкою експрес-курсів івриту з упором на медичну термінологію, які будуть організовані в країнах виїзду, щоб полегшити лікарям процес отримання ліцензії на роботу в Ізраїлі.
Останній пункт реформи стосується продовження ще на три роки спеціальної поправки до закону про роботу в сфері охорони здоров'я. Вона дозволяє репатріантам, що володіють певними медичними спеціальностями (фізіотерапія, логопеди, фахівці-дієтологи) і стажем більше п'яти років в країні виїзду, отримати в Ізраїлі швидку ліцензію для роботи.
Раніше повідомлялося, що керівники відділеннями лікарень, які лікують хворих на коронавірус в Ізраїлі, впевнені, що слідом за четвертою хвилею пандемії настане п'ята. На їхню думку, відповідальність за це несе велика група «несвідомих громадян».
Нагадаємо, з 24 вересня лікарні Ізраїлю отримали право призначати коктейль з антитіл під назвою «Regeneron» для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.