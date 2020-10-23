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    Економіка та фінанси

    Українцям збираються повернути переплати за електроенергію

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    Українцям збираються повернути переплати за електроенергію

    Оператори системи розподілу будуть зобов'язані повернути споживачам переплати

    Нацкомісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) має намір зобов'язати операторів системи розподілу повернути споживачам суми переплат за електроенергію до 1 червня 2021 року.

    Про це повідомляють Українські Новини.

    Повідомляється, що станом на вересень 2020 року, з огляду на скарги споживачів, ВСР не виконали в повній мірі фінансові зобов'язання за договорами на поставку електроенергії і про користування електричною енергією та рекомендації, які були надані НКРЕКП.

    У зв'язку з цим НКРЕКП намір зобов'язати операторів системи розподілу до 1 січня 2021 року узгодити з індивідуальними побутовими споживачами дозволену договірну потужність відповідно до оформленими паспортами точок розподілу.

    Оператори системи розподілу будуть зобов'язані повернути споживачам переплати.

    Раніше повідомлялося, що тарифи на електроенергію для населення в 2020 році залишаться на нинішньому рівні і підвищуватися не будуть. Про це заявив голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

    НКРЕКП тарифи населення
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