Україні прогнозують новий рекорд врожаю зернових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Нацбанку розраховують, що аграрії зберуть ще більше зерна, ніж у минулому році

Урожай зернових в Україні у 2019 році може досягти рекордних 80 млн тонн. Це майже на 10 млн тонн більше, ніж у 2018 році, тоді загалом було зібрано 70,1 млн тонн зернових.

Такий прогноз озвучив заступник голови Національного банку України (НБУ) Дмитро Сологуб, пише segodnya.ua.

«У цьому році урожай зернових в Україні може досягти рекордних 80 млн тонн, і це не збіг обставин, чи не фактор сприятливих погодних умов, а саме підвищення продуктивності аграрного сектору, який багато інвестував в оновлення техніки та технологій в останні роки», – цитує Дмитра Сологуба прес-служба НБУ на сторінці у Facebook.

Крім цього, за словами заступник голови Нацбанку, 80 млн тонн зернових – не межа, і земельна реформа може призвести до значного збільшення врожайності сільгоспкультур в найближчі роки.

Нагадаємо, у Національному банку України пояснили, чому попри падіння курсу долара ціни на імпортні та не лише імпортні товари не змінюються та залишаються так само високими.

Україна протягом сезону 2018/19 років істотно перевищила рекорд імпорту овочів, що тримався дев’ять років поспіль, ще з сезону 2009/10 років.