Україна цього сезону імпортує рекордну кількість овочів
Україна наростила імпорт майже всіх без винятку позицій овочів, включаючи салатні культури і зелень
Україна протягом сезону 2018/19 років істотно перевищила рекорд імпорту овочів, що тримався дев'ять років поспіль, ще з сезону 2009/10 років. Тоді імпорт овочів в країну за сезон вперше перевищив 200 тис. тонн і склав 208,5 тис. тонн. З того часу обсяг імпорту овочів навіть не наближався до позначки 200 тис. тонн, але минулого сезону він перевищив попередній показник відразу на 27% і досяг 264,1 тис. тонн.
Про це повідомляють аналітики EastFruit.
Зазначається, що Україна наростила імпорт майже всіх без винятку позицій овочів і картоплі, включаючи салатні культури і зелень.
«Головними позиціями імпорту овочів в Україну в вартісному вимірі були томати, цибуля, перець і огірки. За обсягом імпорту вперше лідирує ріпчаста цибуля, якої було ввезено за минулий сезон 87 тис. т — в 26 разів більше, ніж у попередньому сезоні», - йдеться у повідомленні.
Прогнози на врожай овочів в сезоні 2019/20 рр. були оптимістичними, проте вже в серпні, під час збирання нового врожаю, Україна почала активно імпортувати картоплю, чого раніше ніколи не було. Очікується, що у вересні буде перевищено черговий рекорд імпорту картоплі, оскільки ціни на неї зростають, попри очікуване збільшення загального обсягу виробництва картоплі.
Наразі середня гуртова ціна на картоплю в Україні вже перевищила 10 грн/кг, хоча роком раніше вона становила близько 3,5 грн/кг.
Що стосується цибулі, моркви та інших видів овочів, то, поки що, ціни на них знаходяться на порівняно невисокому рівні. Хоча, безсумнівно, ажіотаж на ринку картоплі дозволяє підвищувати ціни і на овочі, так званого, борщового набору. Однак тут загрози зростання імпорту поки що немає, оскільки ціни в інших країнах не суттєво нижчі.
Як повідомлялося, цього року в Україні картопляна криза: у серпні в країну імпортували майже річний обсяг бульби.