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    Економіка та фінанси

    Ексміністр енергетики б’є на сполох: Росія заманила Україну в електричний капкан

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    <p>Україні загрожували&nbsp; віялові відключення, тому вона перейшла на імпорт електроенергії з Росії. Таке пояснення дає український уряд</p> - Ексміністр енергетики б’є на сполох: Росія заманила Україну в електричний капкан

    Україні загрожували  віялові відключення, тому вона перейшла на імпорт електроенергії з Росії. Таке пояснення дає український уряд

    фото: з відкритих джерел

    Україна у лютому перейшла на споживання російської електронергії, через внутрішні проблеми в енергетиці

    Росія свідомо продає Україні електроенергію за заниженими цінами, аби прив’язати тісніше нас до своєї енергосистеми.

    Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Юрій Продан, двічі міністр енергетики (2007-2010 та 2014 рр.).

    «Те, що ця оборудка вигідна для комерсантів, це зрозуміло. Росія ж свідомо робить занижену ціну, щоб втягти нас у ці взаємовідносини і прив’язати тісніше до російської енергосистеми. В такий спосіб росіяни намагаються якомога довше відтермінувати приєднання української енергосистеми до загальноєвропейської системи ENTSO-E. А потім буде той же диктат, що вже був з газом... Але ж коли ми вже не зможемо обійтися без російського імпорту, тоді, звісно, ціна почне підвищуватися», – наголосив ексміністр.

    На думку колишнього урядовця, хибно вважати, що Україна не запроваджує віялові відключення тільки завдяки постачанням електроенергії з Росії. «Коли хтось розповідає, що в Україні немає віялових відключень, тому що є імпорт електроенергії з Росії, то це омана, тому що в будь-який момент ми можемо їх ввести, якщо Росія припинить імпорт. Дай Боже, щоб цього не сталося», – зазначив Продан.

    Нагадаємо, через масштабну кризу в енергосистемі, 1 лютого Україна розпочала лютого імпорт електроенергії з Росії. Через два тижні він майже подвоївся і майже зрівнявся з обсягами постачання з Білорусі (імпорт з якої розпочався у січні). Європейський Союз вже висловив невдоволення імпортом з цих країн. Києву нагадали, що Україна має поважати зобов'язання, прийняті в рамках Енергетичного співтовариства, у частині імпорту електроенергії з електростанцій, що будуються без дотримання вимог міжнародних конвенцій. Про це йдеться у Резолюції Європейського парламенту від 11 лютого 2021 року про імплементацію Угоди про асоціацію ЄС з Україною.


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    Теги: енергетика електроенергія Юрій Продан
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