Ексміністр енергетики б’є на сполох: Росія заманила Україну в електричний капкан
Україні загрожували віялові відключення, тому вона перейшла на імпорт електроенергії з Росії. Таке пояснення дає український уряд
Україна у лютому перейшла на споживання російської електронергії, через внутрішні проблеми в енергетиці
Росія свідомо продає Україні електроенергію за заниженими цінами, аби прив’язати тісніше нас до своєї енергосистеми.
Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Юрій Продан, двічі міністр енергетики (2007-2010 та 2014 рр.).
«Те, що ця оборудка вигідна для комерсантів, це зрозуміло. Росія ж свідомо робить занижену ціну, щоб втягти нас у ці взаємовідносини і прив’язати тісніше до російської енергосистеми. В такий спосіб росіяни намагаються якомога довше відтермінувати приєднання української енергосистеми до загальноєвропейської системи ENTSO-E. А потім буде той же диктат, що вже був з газом... Але ж коли ми вже не зможемо обійтися без російського імпорту, тоді, звісно, ціна почне підвищуватися», – наголосив ексміністр.
На думку колишнього урядовця, хибно вважати, що Україна не запроваджує віялові відключення тільки завдяки постачанням електроенергії з Росії. «Коли хтось розповідає, що в Україні немає віялових відключень, тому що є імпорт електроенергії з Росії, то це омана, тому що в будь-який момент ми можемо їх ввести, якщо Росія припинить імпорт. Дай Боже, щоб цього не сталося», – зазначив Продан.
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