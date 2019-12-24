Оприлюднено розклад роботи наземного транспорту Києва у новорічну ніч



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Наземний громадський транспорт працюватиме довше за метро

У новорічну ніч у Києві буде подовжено роботу автобусів, тролейбусів, трамваїв і маршрутних таксі.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

№ м-ту Кінцеві пункти Останнє відправлення від кінцевої Тролейбусні маршрути 3 Ст. метро «Палац спорту» > Залізничний масив 04:05 5 Ст. метро «Площа Льва Толстого» > вул. Білицька 03:55 8 Ст. метро «Площа Льва Толстого» > вул. Смілянська 04:30 12 Залізничний вокзал «Центральний» > Ст. метро «Васильківська» 03:35 14 Залізничний вокзал «Центральний» > Ботанічний сад 04:25 16 Майдан Незалежності > вул. Академіка Щусєва 04:00 18 Майдан Незалежності > вул. Сошенка 04:15 24 Вул. Північна > проспект Свободи 04:00 26 Ст. метро «Нивки» > проспект Свободи 04:50 30 Кадетський Гай > вул. Милославська 03:00 32 Вул. Північна > вул. Сошенка 03:55 37 Ст. метро «Лісова» > вул. Милославська 04:00 38 Національний музей історії України у Другій світовій війні > ст. метро «Видубичі» 04:00 41 Ст. метро «Святошин» > вул. Тулузи 04:00 50 Ст. метро «Либідська» > вул. Милославська 03:00 Автобусні маршрути № м-ту Кінцеві пункти Останнє відправлення від кінцевої 17 Ст. метро «Харківська» > вул. Михайла Драгоманова 03:25 20 Ст. метро «Площа Льва Толстого» > ж/м Корчувате 03:40 21 Ст. метро «Почайна» > вул. Милославська 04:15 23 Вул. Симиренка > вул. Салютна 03:30 33 Ст. метро «Лісова» > Лісовий масив 04:10 33Т Ст. метро «Чернігівська» > ДВРЗ 03:55 37 Ст. метро «Святошин» > ж/м «Західний» 04:00 45 Ст. метро «Дарниця» > проспект Григоренка 04:00 46 Ст. метро «Лівобережна» > вул. Івана Микитенка 03:55 48 Ст. метро «Лівобережна» > готель «Славутич» 03:55 51 Ст. метро «Либідська» > ст. метро «Червоний хутір» 04:00 53 Ст. метро «Контрактова площа» > Рибальський півострів 03:50 55 Ст. метро «Палац спорту» > Дарницька площа 04:20 69 Ст. метро «Палац спорту» > вул. Литвиненко-Вольгемут 03:35 72 Ст. метро «Контрактова площа» > проспект Свободи 04:10 99 Ст. метро «Мінська» > Мінський масив 03:50 101 Ст. метро «Почайна» > вулиця Милославська 03:50 102 Кінотеатр «Братислава» > масив Виноградар 03:57 104 Харківське шосе > с. Бортничі 04:00 114 залізничний вокзал «Центральний» > вулиця Милославська 03:55 Трамвайні маршрути № м-ту Кінцеві пункти Останнє відправлення від кінцевої 1 Станція «Старовокзальна» > Михайлівська Борщагівка 04:45 3 Станція «Старовокзальна» > Михайлівська Борщагівка 04:05 8 Ст. метро «Позняки» > cт. метро «Лісова» 04:30 12 Ст. метро «Контрактова площа» > Пуща-Водиця 03:45 14 Cт. метро «Контрактова площа» > проспект Відрадний 03:30 28 Ст. метро «Лісова» > вул. Милославська 03:50

Також до 05:00 1 січня буде подовжена робота автобусів у режимі маршрутного таксі: 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

На час проведення заходів на Софійській та Михайлівській площах 31 грудня 2019 року з 19:30 до 2:00 1 січня 2020 року, а також 1 січня 2020 з 13:30 до 20:00 та 7 січня з 10:30 до 14:00 рух тролейбусів №6, 16, 18 буде організовано зі змінами:

тролейбуси №6 від Мінського масиву до ст. метро «Лук’янівська»;

тролейбуси №16 від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського ш/д;

тролейбуси №18 від вул. Сошенка до Повітрофлотського ш/д.

Раніше повідомлялося, що у Києві у новорічну ніч роботу метрополітену та наземного громадського транспорту буде продовжено на 3 години.

Також у ніч із 31 грудня на 1 січня планується організувати роботу фунікулера у цілодобовому режимі.