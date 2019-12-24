Оприлюднено розклад роботи наземного транспорту Києва у новорічну ніч
Наземний громадський транспорт працюватиме довше за метро
У новорічну ніч у Києві буде подовжено роботу автобусів, тролейбусів, трамваїв і маршрутних таксі.
Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».
|
№
м-ту
|
Кінцеві пункти
|
Останнє відправлення від кінцевої
|Тролейбусні маршрути
|
3
|
Ст. метро «Палац спорту» > Залізничний масив
|
04:05
|
5
|
Ст. метро «Площа Льва Толстого» > вул. Білицька
|
03:55
|
8
|
Ст. метро «Площа Льва Толстого» > вул. Смілянська
|
04:30
|12
|Залізничний вокзал «Центральний» > Ст. метро «Васильківська»
|03:35
|
14
|
Залізничний вокзал «Центральний» > Ботанічний сад
|
04:25
|
16
|
Майдан Незалежності > вул. Академіка Щусєва
|
04:00
|
18
|
Майдан Незалежності > вул. Сошенка
|
04:15
|
24
|
Вул. Північна > проспект Свободи
|
04:00
|
26
|
Ст. метро «Нивки» > проспект Свободи
|
04:50
|
30
|
Кадетський Гай > вул. Милославська
|
03:00
|
32
|
Вул. Північна > вул. Сошенка
|
03:55
|
37
|
Ст. метро «Лісова» > вул. Милославська
|
04:00
|
38
|
Національний музей історії України у Другій світовій війні > ст. метро «Видубичі»
|
04:00
|
41
|
Ст. метро «Святошин» > вул. Тулузи
|
04:00
|
50
|
Ст. метро «Либідська» > вул. Милославська
|
03:00
|Автобусні маршрути
|
№
м-ту
|
Кінцеві пункти
|
Останнє відправлення від кінцевої
|
17
|
Ст. метро «Харківська» > вул. Михайла Драгоманова
|
03:25
|
20
|
Ст. метро «Площа Льва Толстого» > ж/м Корчувате
|
03:40
|
21
|
Ст. метро «Почайна» > вул. Милославська
|
04:15
|
23
|
Вул. Симиренка > вул. Салютна
|
03:30
|
33
|
Ст. метро «Лісова» > Лісовий масив
|
04:10
|33Т
|Ст. метро «Чернігівська» > ДВРЗ
|03:55
|
37
|
Ст. метро «Святошин» > ж/м «Західний»
|
04:00
|
45
|
Ст. метро «Дарниця» > проспект Григоренка
|
04:00
|46
|Ст. метро «Лівобережна» > вул. Івана Микитенка
|03:55
|
48
|
Ст. метро «Лівобережна» > готель «Славутич»
|
03:55
|
51
|
Ст. метро «Либідська» > ст. метро «Червоний хутір»
|
04:00
|
53
|
Ст. метро «Контрактова площа» > Рибальський півострів
|
03:50
|
55
|
Ст. метро «Палац спорту» > Дарницька площа
|
04:20
|
69
|
Ст. метро «Палац спорту» > вул. Литвиненко-Вольгемут
|
03:35
|
72
|
Ст. метро «Контрактова площа» > проспект Свободи
|
04:10
|
99
|
Ст. метро «Мінська» > Мінський масив
|
03:50
|
101
|
Ст. метро «Почайна» > вулиця Милославська
|
03:50
|
102
|
Кінотеатр «Братислава» > масив Виноградар
|
03:57
|104
|Харківське шосе > с. Бортничі
|04:00
|
114
|
залізничний вокзал «Центральний» > вулиця Милославська
|
03:55
|Трамвайні маршрути
|
№
м-ту
|
Кінцеві пункти
|
Останнє відправлення від кінцевої
|
1
|
Станція «Старовокзальна» > Михайлівська Борщагівка
|
04:45
|
3
|
Станція «Старовокзальна» > Михайлівська Борщагівка
|
04:05
|8
|Ст. метро «Позняки» > cт. метро «Лісова»
|04:30
|
12
|
Ст. метро «Контрактова площа» > Пуща-Водиця
|
03:45
|
14
|
Cт. метро «Контрактова площа» > проспект Відрадний
|
03:30
|
28
|
Ст. метро «Лісова» > вул. Милославська
|
03:50
Також до 05:00 1 січня буде подовжена робота автобусів у режимі маршрутного таксі: 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.
На час проведення заходів на Софійській та Михайлівській площах 31 грудня 2019 року з 19:30 до 2:00 1 січня 2020 року, а також 1 січня 2020 з 13:30 до 20:00 та 7 січня з 10:30 до 14:00 рух тролейбусів №6, 16, 18 буде організовано зі змінами:
- тролейбуси №6 від Мінського масиву до ст. метро «Лук’янівська»;
- тролейбуси №16 від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського ш/д;
- тролейбуси №18 від вул. Сошенка до Повітрофлотського ш/д.
Раніше повідомлялося, що у Києві у новорічну ніч роботу метрополітену та наземного громадського транспорту буде продовжено на 3 години.
Також у ніч із 31 грудня на 1 січня планується організувати роботу фунікулера у цілодобовому режимі.