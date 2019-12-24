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    Новини

    Оприлюднено розклад роботи наземного транспорту Києва у новорічну ніч

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    Оприлюднено розклад роботи наземного транспорту Києва у новорічну ніч

    Наземний громадський транспорт працюватиме довше за метро

    У новорічну ніч у Києві буде подовжено роботу автобусів, тролейбусів, трамваїв і маршрутних таксі.

    Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс». 

    м-ту

    Кінцеві пункти

    Останнє відправлення від кінцевої
    Тролейбусні маршрути

    3

    Ст. метро «Палац спорту» > Залізничний масив

    04:05

    5

    Ст. метро «Площа Льва Толстого» > вул. Білицька

    03:55

    8

    Ст. метро «Площа Льва Толстого» > вул. Смілянська

    04:30
    12 Залізничний вокзал «Центральний» > Ст. метро «Васильківська» 03:35

    14

    Залізничний вокзал «Центральний» > Ботанічний сад

    04:25

    16

    Майдан Незалежності > вул. Академіка Щусєва

    04:00

    18

    Майдан Незалежності > вул. Сошенка

    04:15

    24

    Вул. Північна > проспект Свободи

    04:00

    26

    Ст. метро «Нивки» > проспект Свободи

    04:50

    30

    Кадетський Гай > вул. Милославська

    03:00

    32

    Вул. Північна > вул. Сошенка

    03:55

    37

    Ст. метро «Лісова» > вул. Милославська

    04:00

    38

    Національний музей історії України у Другій світовій війні > ст. метро «Видубичі»

    04:00

    41

    Ст. метро «Святошин» > вул. Тулузи

    04:00

    50

    Ст. метро «Либідська» > вул. Милославська

    03:00
    Автобусні маршрути

    м-ту

    Кінцеві пункти

    Останнє відправлення від кінцевої

    17

    Ст. метро «Харківська» > вул. Михайла Драгоманова

    03:25

    20

    Ст. метро «Площа Льва Толстого» > ж/м Корчувате

    03:40

    21

    Ст. метро «Почайна» > вул. Милославська

    04:15

    23

    Вул. Симиренка > вул. Салютна

    03:30

    33

    Ст. метро «Лісова» > Лісовий масив

    04:10
    33Т Ст. метро «Чернігівська» > ДВРЗ 03:55

    37

    Ст. метро «Святошин» > ж/м «Західний»

    04:00

    45

    Ст. метро «Дарниця» > проспект Григоренка

    04:00
    46 Ст. метро «Лівобережна» > вул. Івана Микитенка 03:55

    48

    Ст. метро «Лівобережна» > готель «Славутич»

    03:55

    51

    Ст. метро «Либідська» > ст. метро «Червоний хутір»

    04:00

    53

    Ст. метро «Контрактова площа» > Рибальський півострів

    03:50

    55

    Ст. метро «Палац спорту» > Дарницька площа

    04:20

    69

    Ст. метро «Палац спорту» > вул. Литвиненко-Вольгемут

    03:35

    72

    Ст. метро «Контрактова площа» > проспект Свободи

    04:10

    99

    Ст. метро «Мінська» > Мінський масив

    03:50

    101

    Ст. метро «Почайна» > вулиця Милославська

    03:50

    102

    Кінотеатр «Братислава» > масив Виноградар

    03:57
    104 Харківське шосе > с. Бортничі 04:00

    114

    залізничний вокзал «Центральний» > вулиця Милославська

    03:55
    Трамвайні маршрути

    м-ту

    Кінцеві пункти

    Останнє відправлення від кінцевої

    1

    Станція «Старовокзальна» > Михайлівська Борщагівка

    04:45

    3

    Станція «Старовокзальна» > Михайлівська Борщагівка

    04:05
    8 Ст. метро «Позняки» > cт. метро «Лісова» 04:30

    12

    Ст. метро «Контрактова площа» > Пуща-Водиця

    03:45

    14

    Cт. метро «Контрактова площа» > проспект Відрадний

    03:30

    28

    Ст. метро «Лісова» > вул. Милославська

    03:50

    Також до 05:00 1 січня буде подовжена робота автобусів у режимі маршрутного таксі: 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

    На час проведення заходів на Софійській та Михайлівській площах 31 грудня 2019 року з 19:30 до 2:00 1 січня 2020 року, а також 1 січня 2020 з 13:30 до 20:00 та 7 січня з 10:30 до 14:00 рух тролейбусів №6, 16, 18 буде організовано зі змінами:

    • тролейбуси №6 від Мінського масиву до ст. метро «Лук’янівська»;
    • тролейбуси №16 від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського ш/д;
    • тролейбуси №18 від вул. Сошенка до Повітрофлотського ш/д.

    Раніше повідомлялося, що у Києві у новорічну ніч роботу метрополітену та наземного громадського транспорту буде продовжено на 3 години.

    Також у ніч із 31 грудня на 1 січня планується організувати роботу фунікулера у цілодобовому режимі.

    Київ громадський транспорт метро новорічні свята Київпастранс
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