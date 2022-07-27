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Українці назвали дві галузі економіки, які отримають найбільший розвиток після війни

Надія Клочко
Сьогодні, 14:25 glavcom.ua
Українці назвали дві галузі економіки, які отримають найбільший розвиток після війни
60% опитаних вважають, що будівництво отримає найбільший розвиток після війни
фото з відкритих джерел

Після війни важливо буде відбудувати зруйновану інфраструктуру та продовжувати зміцнювати обороноздатність України

На думку українців після війни найбільший розвиток демонтуватимуть дві галузі економіки – будівництво та військова промисловість. Про це свідчать результати опитування, проведеного Групою «Рейтинг».

Зокрема, 60% опитаних вважають, що будівництво отримає найбільший розвиток після війни, 42% – що військова промисловість.

«Будівництво спрямовано на відновлення зруйнованої війною інфраструктури та нові архітектурні проекти, друге – підтримка та зміцнення обороноздатності країни, яке буде мати високу підтримку та буде актуальним довгий період після війни», – зазначають соціологи.

Щодо інших сфер оцінки наступні: розвиток сільського господарства бачать 34%, медицини – 26%. Важка промисловість і металургія – 18%, ІТ-сфера – 16%, освіта і наука – 13%. Транспорт та перевезення – 7%, торгівля, культура, туризм, легка промисловість – по 5-6%.

Українці назвали дві галузі економіки, які отримають найбільший розвиток після війни фото 1

Соціологи зазначають, що більшість українців надалі доволі оптимістично налаштовані щодо відбудови країни після війни – 43% вважають, що вистачить п’яти років. 28% вважають що на це потрібно до десяти років. Збільшилася кількість тих, хто бачить перспективу відбудову у довгому періоді – більше десяти років (з 10% до 21%) та зменшилася кількість тих, хто вважав, що відбудова займе менше року (з 13% до 5%).

З травня у півтора раза зменшилася кількість тих, хто готовий особисто долучитися до відбудови країни – з 61% до 45%. 46% зазначили, що хотіли, але не мають можливості. Більше до відбудови готові долучитися мешканці сходу, респонденти віком від 18 до 50 років, чоловіки, більш забезпечені та ті, хто змінив місце проживання.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%. Терміни проведення: 23-24 липня 2022 року.

Нагадаємо, як свідчать результати соціологічного дослідження, українці, попри інформаційну війну Кремля, не бачать на території своєї країни жодних утисків російськомовного населення. 93% жителів України підтвердили – в країні не існує проблем із використанням російської мови, російськомовні громадяни не зазнають утисків та переслідувань. Цікаво, що такої позиції дотримуються не лише україномовні громадяни, а й російськомовні українці (90%) та навіть етнічні росіяни (85%).

Також повідомлялося, що 92% жителів України заявили, що вони сприймають Росію негативно. Разом з тим, тих, хто досі позитивно сприймає країну-агресора, в Україні знайшлося усього 2%.

Відповідно до результатів опитування, для 84% громадян України територіальні поступки заради миру неприпустимі.

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Теги: війна економіка будівництво промисловість соцопитування

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