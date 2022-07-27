Чи готові українці поступитися територіями заради миру: результати опитування

Лише 10% учасників опитування готові віддати території Росії в обмін на припинення війни

Більш схильні до поступок у питанні територій жителі сходу країни та російськомовні українці

Для 84% громадян України територіальні поступки заради миру неприпустимі. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 6-20 липня 2022 року.

Водночас 10% учасників опитування готові віддати території Росії в обмін на припинення війни.

Соціологи зазначають, що у порівнянні з травнем настрої населення практично не змінилися.

Дещо більше схильні до поступок опитані зі сходу країни та ті, хто називають себе російськомовними росіянами на території України.



Попри чутливість питання, респонденти, схоже, були доволі щирі. Соціологи використали методику «задуманого знайомого», яка на відміну від «прямого запитання», показала незначну різницю – 80% проти територіальних поступок України, 14% допускають їх заради миру.

Упродовж 6-20 липня Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Опитано 2000 респондентів на підконтрольних Україні територіях, метод CATI – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера – на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

У травні серед всіх опитаних КМІС респондентів 2.5-4% проживали на окупованих після 24 лютого територіях (і це відповідало відсотку тих, хто там проживає, бо генерація номерів телефонів була випадковою), а зараз через вимкнення окупантами телефонного зв’язку вдалося опитати менше респондентів, що проживають в окупованих населених пунктах – їх кількість складає 0.2%.

За звичайних обставин статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала б 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%. За умов війни додається певне систематичне відхилення.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що хоча погляди респондентів, які проживали в окупації, дещо відрізнялися, але при цьому загальні тенденції були досить подібні. Тобто неможливість зараз опитати таких респондентів істотно не впливає на якість результатів.

Є інші фактори, що можуть впливати на якість результатів в умовах «воєнного часу», проте у КМІС вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Нагадаємо, як свідчать результати соціологічного дослідження, українці, попри інформаційну війну Кремля, не бачать на території своєї країни жодних утисків російськомовного населення. 93% жителів України підтвердили – в країні не існує проблем із використанням російської мови, російськомовні громадяни не зазнають утисків та переслідувань. Цікаво, що такої позиції дотримуються не лише україномовні громадяни, а й російськомовні українці (90%) та навіть етнічні росіяни (85%).

Також повідомлялося, що 92% жителів України заявили, що вони сприймають Росію негативно. Разом з тим, тих, хто досі позитивно сприймає країну-агресора, в Україні знайшлося усього 2%.