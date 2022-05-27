Українці більше не вірять кремлівським байкам про утиски російськомовних

Російськомовні українці не вірять путінським байкам про те, що в Україні їх хтось утискає

Соціологічні дослідження підтверджують провал російської пропаганди в Україні

Українці, попри інформаційну війну Кремля, не бачать на території своєї країни жодних утисків російськомовного населення. Про це свідчать результати свіжого соцопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно із цими результатами, 93% жителів України підтвердили – в країні не існує проблем із використанням російської мови, російськомовні громадяни не зазнають утисків та переслідувань. Цікаво, що такої позиції дотримуються не лише україномовні громадяни, а й російськомовні українці (90%) та навіть етнічні росіяни (85%).

Лише кожен двадцятий опитаний заявив, що знає приклади систематичних утисків російськомовних громадян.

Ще менший відсоток українців вірить у кремлівську байку про те, що Україну нібито створив у ХХ столітті лідер більшовиків Володимир Ульянов (Ленін). Таких, згідно із опитуванням КМІС, виявилося лише 2%. Тоді як 97% українців згодні з твердженням, що наша країна має довгу власну історію становлення і державності.

Так само не вірять українців в «нацистський світогляд вітчизняної влади» (8%) та справедливість російських претензій до України (4%).

Українці не вірять звинуваченням кремлівської пропаганди на адресу ЗСУ – мовляв, це саме українські воїни знищують інфраструктуру і убивають місцевих жителів. Таку тезу підтримує лише 2% опитаних, а 96% українців чітко знають, що у цьому винні рашистські окупанти.

Нагадаємо, що показник у 2% є знаковим для нинішніх українців. Саме стільки жителів України, за даними соцопитування КМІС, продовжують добре ставитися до Росії попри повномасштабну війну, розв’язану Кремлем.