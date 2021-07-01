«Укрзалізниця» може зупинити рух потягів: нема палива

«Укрзалізниця» тільки за останні пару місяців вже вдруге стикається з гострою нестачею палива

«Тільки з 30 червня збитки від простоїв вагонів складають 7,9 млн грн на добу»

«Укрзалізниці» загрожує повна зупинка руху потягів через відсутність дизельного палива для роботи локомотивів. Про це йдеться в листі глави департаменту управління рухом залізниці Олександра Ткаченка, який адресований главі ЦОП і членам правління підприємства. Текст документа має enkorr.

«Станом на 30 червня на регіональних філіях АТ «Укрзалізниця» залишені на станційних коліях з причини відсутності локомотивів 59 вантажних поїздів; відставлено в резерв управління залізниці через відсутність палива 38 магістральних і 85 маневрових тепловозів, і динаміка приросту кинутих поїздів і відставлених в резерв тепловозів через дефіцит палива зростає в геометричній прогресії», – сказано в документі.

У листі наголошується, що тільки з 30 червня збитки від простоїв вагонів складають 7,9 млн грн на добу. При цьому станом на кінець дня 29 червня залишки палива на станції «Ковель» становили всього 8 т, на ст. «Чернівці» – 15 т, а на складі депо «Волноваха» резерву палива немає взагалі.

«З огляду на відсутність інформації щодо подальших планів наливу для ТНТС АТ УЗ, прошу вжити невідкладних заходів щодо забезпечення паливом. В іншому випадку реальний стан із забезпеченням ПММ загрожує повною зупинкою Івано-Франківській, Рівненській дирекції Львівської регіональної філії, стику Комиш-Зоря Придніпровського регіонального філіалу», – йдеться в листі глави департаменту управління рухом залізниці.

Нагадаємо, тільки за останні пару місяців це вже другий випадок, коли залізниця стикається з гострою нестачею палива. Попередня криза сталася 19 квітня: тоді УЗ повідомила, що має запас дизельного палива на чотири доби. А все тому, що компанія «Анвітрейд» 17 квітня відмовилася відвантажувати УЗ дизель, хоча у неї був діючий контракт.

22 квітня філія «Центр забезпечення виробництва» провела екстрений тендер на закупівлю 50 тис. т дизельного палива за прискореною переговорною процедурою. У конкурсах перемогли компанія з орбіти «Трейд Коммодіті» з ціною 26890 і 26990 грн/т, «Анвітрейд» (26890 грн/т), «Альянс Енерго Трейд» (27120 грн/т) і компанія з групи «Приват «Оіл-трейд 2018» (26890 грн/т).

Тоді ж Іван Юрик, виконуючий обов'язки глави УЗ, відзвітував про подолання кризи. Але насправді, один з екстрених договорів уклали з тією самою «Анвітрейд», яка і спровокувала паливну кризу. Тобто, замість того, щоб звернутися до суду і вимагати виконання домовленостей, УЗ просто подарувала компанії новий контракт.

Більш того: за новим контрактом, УЗ заплатила за тонну дизеля 26890 грн замість 24223 грн/т, як було в попередньому. Таким чином вимальовується наступна картина: «Анвітрейд» відмовився поставляти УЗ паливо за старою ціною, створив кризу, і УЗ екстрено подарувала компанії новий контракт – переплачуючи на кожній тонні дизеля 3000 гривень.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» розширила внутрішнє залізничне сполучення з Донецькою областю: з 24 червня розпочав курсування регіональний поїзд Дніпро – Авдіївка.

Як раніше писав «Главком», «Укрзалізниця» завершила переговорну процедуру з Крюківським вагонобудівним заводом щодо поставки 100 нових пасажирських вагонів.