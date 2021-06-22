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    «Укрзалізниця» запускає новий потяг у напрямку Донеччини

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    «Укрзалізниця» запускає новий потяг у напрямку Донеччини
    Фото: Укрінформ

    Регіональний поїзд Дніпро – Авдіївка починає курсування з 24 червня щоденно, крім середи

    «Укрзалізниця» розширює внутрішнє залізничне сполучення з Донецькою областю: з 24 червня розпочинає курсування регіональний поїзд Дніпро – Авдіївка. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    «Продовжуємо відновлювати залізничне сполучення між регіонами. На цьому тижні запускаємо регіональний поїзд Дніпро – Авдіївка. Завдяки йому мешканці Донеччини матимуть зручне сполучення з Придніпров’ям», – наголосив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

    Новий поїзд починає курсування з 24 червня щоденно, крім середи. Також сполучення буде відсутнє 27, 28, 29, 30 та 31 липня цього року в зв’язку з проведенням сезонних ремонтних робіт на колії.

    Поїзд № 826 Дніпро – Авдіївка вирушатиме о 09:56 і прибуватиме до Авдіївки о 14:23. Зворотно поїзд № 825 Авдіївка – Дніпро вирушатиме о 15:19 і прибуватиме до Дніпра о 19:43. Він курсуватиме через 23 станції, зокрема Покровськ, Межова, Просяна, Чаплине та інші.

    Як раніше писав «Главком», «Укрзалізниця» завершила переговорну процедуру з Крюківським вагонобудівним заводом щодо поставки 100 нових пасажирських вагонів.

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    Теги: Укрзалізниця Дніпро потяг Авдіївка
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    «Укрзалізниця» запускає новий потяг у напрямку Донеччини