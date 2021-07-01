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    «Укрзалізниця» змінила графік поїздів через погодні умови. Що відомо

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    «Укрзалізниця» змінила графік поїздів через погодні умови. Що відомо
    Фото: з відкритих джерел

    Загалом 8 потягів затримуються до 3 годин

    У зв'язку зі складними погодними умовами можливі затримки потягів. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці»

    Так, затримуються такі поїзди:

    • №5 Ужгород — Херсон (затримка склала 3 години 34 хвилини);
    • №81 Ужгород — Київ (затримка склала 3 години 32 хвилини);
    • №50 Трускавець — Київ (затримка склала 3 години 6 хвилини);
    • №25 Рахів — Одеса (затримка склала 1 годину 50 хвилин);
    • №70 Львів — Маріуполь (затримка склала 1 годину 33 хвилини);
    • №1 Івано-Франківськ — Костянтинівка (затримка склала 1 годину 24 хвилини);
    • №11 Львів — Одеса (затримка склала 1 годину 22 хвилини);
    • №18 Ужгород — Харків (затримка склала 1 годину 14 хвилини).

    Тим часом, «Укрзалізниця» розширила внутрішнє залізничне сполучення з Донецькою областю: з 24 червня розпочав курсування регіональний поїзд Дніпро – Авдіївка.

    Як раніше писав «Главком», «Укрзалізниця» завершила переговорну процедуру з Крюківським вагонобудівним заводом щодо поставки 100 нових пасажирських вагонів.


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    Теги: Укрзалізниця потяг
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    «Укрзалізниця» змінила графік поїздів через погодні умови. Що відомо