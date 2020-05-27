В «Укрзалізниці» пояснили нові правила користування поїздами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В «Укрзалізниці» запевнили, що буде забезпечена санітарна обробка вагонів між кожними рейсами

Пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках

Продаж залізничних квитків в Україні відкрито на 50% місць у п'яти перших потягах, які запускаються після карантину. Пасажири у вагони допускатимуться в захисних масках та після температурного скринінгу.

Про це повідомляється на сайті «Укрзалізниці».

«Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №392 продаж квитків відкрито на 50% місць у зазначених поїздах. Квитки наразі можна придбати тільки онлайн. Продаж квитків через залізничні каси буде відновлено з 27 травня 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках, під час перевірки квитків здійснюватиметься вимірювання температури тіла.

Крім того, в «Укрзалізниці» запевнили, що буде забезпечена санітарна обробка вагонів між кожними рейсами, а стюардів забезпечать засобами індивідуального захисту.

Водночас у компанії підкреслили, що мобільний додаток для купівлі квитків поки ще не працюватиме, і попросили користуватися веб-версією системи продажу проїзних документів.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на перші напрямки по Україні, поїзди почнуть курсувати з 1 червня.

Вранці 26 травня міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що залізничне сполучення в Україні запустять вже на цьому тижні.

Раніше Криклій пообіцяв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину. Раніше «Укрзалізниця» планувала з 1 березня цього року підвищувати ціни на квитки щомісяця.

Нагадаємо, Кабмін минулого тижня оприлюднив графік роботи транспорту. Згідно із ним залізниця почне працювати з 1 червня.

Також очільник МОЗ назвав чотири етапи пом'якшення карантину.

Крім того повідомлялося, що Україна відкриває кордон з країнами Європейського Союзу і Молдовою. Робота пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю залишиться обмеженою.