Рівненщина продовжує заборону на роботу транспорту ще на місяць



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На Рівненщині карантин поки не пом’якшуватимуть

Відновити роботу транспорту не дозволяють показники захворюваності

Рівненська область через показники захворюваності на коронавірус не буде відновлювати роботу транспорту до 24 червня. На сьогодні регіон входить до топ-3 з найбільшою кількістю хворих.

Про це заявив перший заступник голови ОДА Сергій Подолін на онлайн-брифінгу.

За його словами, показники захворюваності в Рівненській області не дозволяють запустити міський, приміський і інші види транспорту.

«Статистика не дає можливість приймати рішення про відновлення транспортних перевезень в області... Наше завдання - постійно аналізувати динаміку, на сьогодні вона не є позитивною... Як мінімум до 24 червня відновлення перевезень не буде... Будемо чекати», - зазначив Подолін.

Запуск громадського транспорту регулюється постановою Кабінету міністрів про адаптивний карантин. Відновлення пасажирських перевезень дозволено на другому етапі виходу з карантину, для цього регіон має відповідати критеріям інцидентності, охоплення тестуванням на коронавірус і наявності вільних ліжко-місць в лікарнях.

Як повідомлялось, станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадків Covid-19. За добу - 339 нових випадків, зафіксовано 21 летальних випадків, одужало 341 людина. Загалом одужало 7 575 людей, 644 летальних випадків.

Коронавірус в Україні

Всього 21584

Хворіють 13365

Одужали 7575

Померли 644

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Нагадаємо, у МОЗ оприлюднили список регіонів, яким заборонено послаблювати карантин, у списку була і Рівненська область.

Зазначимо, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що в рамках ослаблення карантину залізничне сполучення запустять вже цього тижня, в найближчі дні «Укрзалізниця» почне продаж квитків.