Укрзалізниця збільшила зарплати керівництву, незважаючи на падіння перевезень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Укрзалізниця», не двилячись на зменшення продажів квитків на 50%, підняла зарплату топ-менеджменту

Кабмін затвердив фінплан «Укрзалізниці» на 2020 рік із завищенними показниками закупівлі палива і електрики – експерт

Кабінет міністрів України 27 липня 2020 року затвердив фінансовий план АТ «Українська залізниця» на 2020 рік. До фінплану відразу ж виникло безліч зауважень. Про це в авторській колонці на порталі thepage.ua повідомляє Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак

«Впадає в очі зростання адміністративних витрат на 700 млн грн або майже в два рази в порівнянні з 2019 роком. І це при падінні всіх показників перевезень! Незрозуміла сплата податку на прибуток в сумі (2,5 млрд грн), яка більше, ніж сама прибуток до оподаткування. З обіцянок - вперше у фінансовому плані «Укрзалізниці» згадується саме поняття «підвищення операційної ефективності», вказується великий перелік тем / напрямків підвищення і назви цільових показників для вимірювання результатів. У фінплані компанії на 2020 рік запланована закупівля 238 тис. т дизельного палива за середньорічною ціною 29,1 тис. грн за тонну (з ПДВ) - на 2% вище, ніж в 2019 році, - розповідає експерт. – Зрозуміло, що затверджений 27 липня 2020 року фінплан «Укрзалізниці» на 2020 рік починав готуватися ще в 2019-му, коли таке припущення мало хоч якесь право на життя. Але в липні 2020 року таку ціна дизельного палива виглядає як знущання».

Нагадаємо, перед затвердженням бізнес-плану «Укрзалізниця» відкоригувала показники доходів у зв'язку з реаліями 2020 року: падіння вантажних перевезень на 5%, зниження доходів від пасажирських перевезень більш ніж на 50%.

За 7 місяців 2020 року середня оптова ціна дизельного палива в Україні склала менше 20 тис. грн за тонну з ПДВ. Приблизно на такому ж рівні ціна і зараз.

«Планування закупівель за ринковими цінами дозволить зменшити планові витрати на дизельне паливо на суму близько 2 млрд грн (25%). «Укрзалізниця» може стверджувати, що фактично купує паливо навіть нижче середньоринкової ціни (20 тис.грн за тонну). В окремі періоди це може бути правдою. Але величезне перевищення планової ціни над ринкової дає можливість в будь-який момент різко підняти ціни на паливо на «Укразалізниці», в тому числі для можливої «корупційної складової». Інакше навіщо планувати ціну в 29 тис. грн при ринковій 20 тис.? – каже Володимир Гусак.

У фінплані «Укрзалізниці» на 2020 рік норма споживання палива запланована на рівні 54 кг (на 10 тис. тонно-кілометрів брутто). Для порівняння: в 2018 році фактична питома витрата дизельного палива в Росії склала 28 кг, в Казахстані - 23 кг. «Тож не дивно, що в Україні постійно говорять про банальне злодійство дизельного палива на всіх рівнях «Укрзалізниці, а НАБУ регулярно порушує кримінальні справи за цим напрямком», - відзначає експерт.

Планування закупівлі палива, виходячи з норми споживання хоча б в 42 кг, і відповідне зменшення крадіжок дозволять зменшити планові витрати ще на 1 млрд грн, переконаний голова Федерації роботодавців транспорту України.

Окрім того, у фінплані «Укрзалізниці» на 2020 рік запланована закупівля електроенергії на суму 8,4 млрд грн за середньою ціною 2,15 грн за КВт * год. Це істотно вище за ринок - за 7 місяців 2020 року середня вартість електроенергії для промисловості склала 1,6 - 1,7 грн за КВт * год. Якщо досить консервативно припустити, що ціна електроенергії для промисловості за підсумками 2020 року не перевищить 1,8 грн за КВт * год (зараз вона набагато нижча), то планові витрати «Укрзалізниці» на електроенергію можна зменшити на 1,4 млрд грн, вважає фахівець транспортної галузі.

«Ситуація з нормами споживання електроенергії на УЗ схожа з нормами споживання дизельного палива. Отже, по конкретним цифрам видно, що нинішній менеджмент компанії в реальності не дуже-то прагне до операційних поліпшень. Розраховуємо, що нове керівництво «Укрзалізниці» (повинні ж його колись призначити) буде націлене на боротьбу з корупцією та операційні поліпшення не на словах, а на ділі. Інакше жодні консультанти не допоможуть», - відзначає автор.

Як раніше повідомляв «Главком», «Укрзалізниця» облаштує пасажирські поїзди системою відеоспостереження у рамках програми підвищення безпеки перевезень. Як повідомляє пресслужба підприємства, в рамках розробленої програми компанія планує посилити співпрацю з Міністерством внутрішніх справ, ввести воєнізовану охорону в поїздах і встановити в вагонах відеокамери й сигнальні кнопки.