«Укрзалізниця» відновлює рух ще 14 приміських поїздів



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Під час подорожей обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники будуть вимушені викликати працівників Національної поліції України.

14 приміських поїздів відновлюють рух на території обслуговування Південної, Одеської та Донецької залізниць

«Укрзалізниця» відновлює рух ще 14 приміських поїздів територією обслуговування Південної, Одеської та Донецької залізниць. Про це повідомляє пресслужба залізниці

Зазначається, що у потягах обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту.

На Південній залізниці відновлюють курсування такі поїзди:

№6677 Харків-Пасажирський - Зачепилівка;

№6678 Зачепилівка - Харків-Пасажирський.

На Одеській залізниці з 7 серпня відновлять рух:

№6632 Гайворон - Вінниця (по понеділках, середах, п’ятницях та неділях);

№6631 Вінниця - Гайворон (по понеділках, середах, п’ятницях та неділях).

З 10 серпня відновлюють рух такі потяги:

№6704 Херсон - Снігурівка;

№6703 Снігурівка - Херсон.

На Донецькій залізниці з 10 серпня відновлюють курсування:

№6502 Попасна - Сіверськ;

№6501 Сіверськ - Попасна;

№6504 Попасна - Сіверськ;

№6503 Сіверськ - Попасна;

№6955 Волноваха - Комиш-Зоря;

№6956 Комиш-Зоря - Волноваха; №6957 Волноваха - Комиш-Зоря; №6958 Комиш-Зоря - Волноваха.

Під час подорожей обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники будуть вимушені викликати працівників Національної поліції України.

Як повідомлялося, з 7 серпня «Укрзалізниця» почала продавати 100% квитків на регіональні потяги, що прямують з Києва та у зворотному напрямку.

До відома, «Укрзалізниця» з 3 серпня, скасувала зупинки низки поїздів через посилення карантинних заходів.

Пізніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що потяги, які прямують через «червону» зону карантину, будуть зупинятися виключно для висадки пасажирів.