  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Укрзалізниці» загрожує колапс: Кабмін відбирає приміщення, де «мозковий» центр

    документ
    • Розсилка
    Будівля на&nbsp;вул. Івана Франка, 21-23 належить Укрзалізниці - «Укрзалізниці» загрожує колапс: Кабмін відбирає приміщення, де «мозковий» центр
    Будівля на вул. Івана Франка, 21-23 належить Укрзалізниці

    Залізничники виходять на акцію протесту

    Сьогодні, 12 жовтня, у Києві відбудеться мирна хода залізничників до Кабінету міністрів. Це пов’язано із розпорядженням уряду звільнити приміщення на вул. Івана Франка, 21-23, де знаходиться головний інформаційно-обчислювальний центр «Укрзалізниці».

    У документі повідомляється, що «Укрзалізниця» має звільнити приміщення у 30-денний термін. 

    Первинна профспілкова організація Головного інформаційно-обчислювального центру «Укрзалізниці», яка є організатором протестної акції, зазначає, що їхнє приміщення - це «мозок» залізниці (основні сервери і «залізо»), завдяки якому здійснюється управління рухом.

    «Якщо відімкнути сервери, то зупиниться система продажу квитків пасажирам, а також ніхто не зможе сісти в поїзд, бо відсканувати квиток стане неможливо. Зупинка системи управління перевезеннями більш ніж на 6 годин призведе до повної зупинки поїздів по стиках, перехідних пунктах, припортових станціях, що призведе до збитків бізнесу – вантажовиробників. А «Укрзалізниця» за добу втратить 150 млн грн», - попереджають залізничники.

    Вони також зазначають, що досі не отримали офіційної позиції свого керівництва щодо цього питання, не знають, куди конкретно їх мають переселити і чи переселять взагалі. 

    Згідно з розпорядженням уряду приміщення на вул. Івана Франка, 21-23 має перейти до сфери управління новоствореного Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.


    2_103

    Як повідомлялося, борг Міністерства освіти та науки перед «Укрзалізницею» за перевезення студентів закладів вищої освіти та учнів професійних закладів освіти становить понад 1 млрд гривень

    .

    Кабмін Київ нерухомість Укрзалізниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies