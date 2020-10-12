«Укрзалізниці» загрожує колапс: Кабмін відбирає приміщення, де «мозковий» центр документ



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Будівля на вул. Івана Франка, 21-23 належить Укрзалізниці

Залізничники виходять на акцію протесту

Сьогодні, 12 жовтня, у Києві відбудеться мирна хода залізничників до Кабінету міністрів. Це пов’язано із розпорядженням уряду звільнити приміщення на вул. Івана Франка, 21-23, де знаходиться головний інформаційно-обчислювальний центр «Укрзалізниці».

У документі повідомляється, що «Укрзалізниця» має звільнити приміщення у 30-денний термін.

Первинна профспілкова організація Головного інформаційно-обчислювального центру «Укрзалізниці», яка є організатором протестної акції, зазначає, що їхнє приміщення - це «мозок» залізниці (основні сервери і «залізо»), завдяки якому здійснюється управління рухом.

«Якщо відімкнути сервери, то зупиниться система продажу квитків пасажирам, а також ніхто не зможе сісти в поїзд, бо відсканувати квиток стане неможливо. Зупинка системи управління перевезеннями більш ніж на 6 годин призведе до повної зупинки поїздів по стиках, перехідних пунктах, припортових станціях, що призведе до збитків бізнесу – вантажовиробників. А «Укрзалізниця» за добу втратить 150 млн грн», - попереджають залізничники.

Вони також зазначають, що досі не отримали офіційної позиції свого керівництва щодо цього питання, не знають, куди конкретно їх мають переселити і чи переселять взагалі.

Згідно з розпорядженням уряду приміщення на вул. Івана Франка, 21-23 має перейти до сфери управління новоствореного Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.





Як повідомлялося, борг Міністерства освіти та науки перед «Укрзалізницею» за перевезення студентів закладів вищої освіти та учнів професійних закладів освіти становить понад 1 млрд гривень

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