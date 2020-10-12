Українська зернова асоціація визнала проблеми з врожаєм і продовжує знижувати прогноз валового збору



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Прогноз експорту в поточному сезоні знижено з 56,3 до 53,9 млн.т

Зовсім недавно УЗА прогнозування рекорд (понад 100 млн т) тепер оцінки організації змінились

Українська зернова асоціація в жовтневому звіті понизила прогноз валового збору врожаю зернових та олійних культур в 2020/2021 МР із 95,6 млн. т до 87,5 млн. т через несприятливі погодні умови для врожаю пізніх культур. Про це повідомляє пресслужба УЗА.

Зазначається, що прогноз експорту в поточному сезоні знижено з 56,3 до 53,9 млн. т.

В Асоціації наголошують, що суттєво зменшено показник прогнозу врожаю кукурудзи, оскільки несприятливі погодні умови в серпні та вересні поточного року негативно вплинули на її врожайність, хоча загальний показних врожаю залишається доволі високим.

Обсяг виробництва кукурудзи прогнозується на рівні 32,5 млн. т у порівнянні з вересневим прогнозом - 35,3 млн. т. При цьому, експорт кукурудзи прогнозується на рівні 27,2 млн. т (раніше – 29 млн. т).

Також значно знижено прогноз валового врожаю соняшнику з 16,1 млн. т до 12,9 млн. т за рахунок зниження врожайності з прогнозних 2,5 т/га до 2 т/га через несприятливі погодні умови.

УЗА в новому звіті провела уточнення оцінки обсягів врожаю пшениці – показник знижено з 26,6 млн. т до 25,3 млн. т. При цьому оцінка експорту пшениці залишається на рівні 17,5 млн. т, як і було домовлено в Меморандумі між учасниками ринку та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Незначного зниження зазнав також показник виробництва ячменю – 8 млн. т (у вересневому звіті оцінка була 8,3 млн. т) та його експорту - 4,2 млн. т (у вересневому звіті – 4,5 млн. т).

Українські аграрії продовжують підготовку до майбутнього сезону і вже засіяли 47% або 3,85 млн га з прогнозованих 8,1 млн. га під озимими культурами. Нещодавні опади майже по всій території країни покращили зволоженість ґрунту для сівби та проростання озимих культур.

Українські аграрний сектор, який за рахунок експорту забезпечує близько 40% валютних надходжень країни є запорукою для економічної стабільності в країні. Окрім того, Україна сьогодні є важливим глобальним гравцем ринку зернових та одним із ключових суб’єктів забезпечення продовольчої безпеки у світі і приєдналася до групи 20 країн, які взяли на себе зобов’язання не обмежувати експорт продовольства в умовах пандемії та карантинних обмежень.

До відома, Українська зернова Асоціація (УЗА) – це об’єднання виробників, переробників та найбільших експортерів зерна, які щорічно експортують близько 90% української зернової продукції. У 2019 році Україна експортувала зернових на суму $9,6 млрд.

Основною метою діяльності УЗА є сприяння формуванню та розвитку загальнонаціонального ринку зерна в Україні, а також, створення необхідних організаційних, економічних, правових та соціальних умов в інтересах розвитку бізнесових структур ринку зерна в Україні.

Як повідомлялося в середині серпня, аграрії висміяли Українську зернову асоціацію за її «космічний» прогноз врожаю зерна.

Також зазначимо, що до кінця року ціни на хліб зростуть на 10-15%. Адже з початку року вартість пшениці (50% собівартості хліба) виросла на 40%, тільки за вересень – на 25%.

Нагадаємо, в Україні зібрано понад 70% зерна нового врожаю.

До слова, в Україні площі під озимими зерновими культурами мінімальні за останні чотири роки.

Крім того за прогнозами експертів цьогоріч Україна збере найменший урожай за останні чотири роки.

Україна експортувала 13 млн тонн зерна нового врожаю.