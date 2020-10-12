Україна цьогоріч суттєво наростила експорт риби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

22% всього експорту української риби та ракоподібних у грошовому вимірі припадає на Німеччину ($4 206,6 тис)

Протягом січня-липня 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки риби та ракоподібних на понад $18,7 млн

Україна протягом січня-липня 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки риби та ракоподібних на понад $18,7 млн. Це на 23,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики України, пише agronews.ua.

Зазначається, що 22% всього експорту української риби та ракоподібних у грошовому вимірі припадає на Німеччину ($4 206,6 тис). До Данії поставлено 19 % продукції на $3 530 тис.

Також значні поставки здійснено до Японії (на $1 823,8 тис), Литви (на $1 625,9 тис), Туреччини (на $1 175,6 тис) та Нідерландів (на $1 018,1 тис).

Також протягом січня-червня нашою державою поставлено на зовнішні ринки 1 415 тонн свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе та іншого м’яса риб на понад $9,1 млн. Такий результат у грошовому вимірі на $1,4 млн (19 %) більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Як повідомлялося, Держмитслужба назвала топ-10 найбільших імпортерів української агропродукції.

Нагадаємо, українські аграрії чекають, що угода про вільну торгівлю та стратегічне партнерство з Великою Британією збільшить безмитні тарифні квоти на агропродукцію.

До слова, Україна експортувала 13 млн тонн зерна нового врожаю.