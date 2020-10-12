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    Україна цьогоріч суттєво наростила експорт риби

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    22% всього експорту української риби та ракоподібних у грошовому вимірі припадає на Німеччину ($4 206,6 тис) - Україна цьогоріч суттєво наростила експорт риби
    22% всього експорту української риби та ракоподібних у грошовому вимірі припадає на Німеччину ($4 206,6 тис)

    Протягом січня-липня 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки риби та ракоподібних на понад $18,7 млн

    Україна протягом січня-липня 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки риби та ракоподібних на понад $18,7 млн. Це на 23,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики України, пише agronews.ua.

    Зазначається, що 22% всього експорту української риби та ракоподібних у грошовому вимірі припадає на Німеччину ($4 206,6 тис). До Данії поставлено 19 % продукції на $3 530 тис.

    Також значні поставки здійснено до Японії (на $1 823,8 тис), Литви (на $1 625,9 тис), Туреччини (на $1 175,6 тис) та Нідерландів (на $1 018,1 тис).

    Також протягом січня-червня нашою державою поставлено на зовнішні ринки 1 415 тонн свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе та іншого м’яса риб на понад $9,1 млн. Такий результат у грошовому вимірі на $1,4 млн (19 %) більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

    Як повідомлялося, Держмитслужба назвала топ-10 найбільших імпортерів української агропродукції.

    Нагадаємо, українські аграрії чекають, що угода про вільну торгівлю та стратегічне партнерство з Великою Британією збільшить безмитні тарифні квоти на агропродукцію.

    До слова, Україна експортувала 13 млн тонн зерна нового врожаю.

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