Уніфікація тарифу на залізничні перевезення призведе до здорожчання аграрної продукції



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«Будь-які зміни тарифів відразу відображаються на вартості продукції, яка переміщається по території і за межі нашої країни»

Через уніфікацію тарифу на вантажні перевезення залізницею зросте ціна на сільськогосподарську продукцію, адже аграріям доведеться значно більше сплачувати за перевезення мінеральних добрив. Про таке заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

За його словами, аграрії для перевезення своєї продукції найчастіше використовують залізницю. І уніфікація тарифів на залізничні перевезення, що є їх прихованим підвищенням, призведе до здорожчання продукції агропідприємств.

«Будь-які зміни тарифів відразу відображаються на вартості продукції, яка переміщається по території і за межі нашої країни», — сказав Козаченко.

Він також звернув увагу, що тарифоутворення «Укрзалізниці» є непрозорим, а регулярні підвищення тарифів на вантажні перевезення — необгрунтованими. На його думку, така ситуація є неприпустимою.

«Зараз багато виникає питань, пов’язаних із тарифами, які часто дуже змінюються, притому змінюються чомусь для однієї сфери в кращу сторону, а для іншої в гіршу сторону без будь-яких обґрунтувань. Наприклад, перевезення залізної руди, металобрухту – тарифи низькі, на перевезення зернових культур – тарифи високі, на перевезення мінеральних добрив – ще вищі, на перевезення цукрових буряків – там взагалі високий тариф. Чому так, ніхто не може пояснити. Хоча, в принципі, використовуються ті ж самі засоби перевезення, ті самі типи вагонів тощо», - розповів Козаченко.

Він вважає, що уряд має навести лад в тарифоутворенні на залізниці, залучивши до аналізу ситуації експертне середовище.

«Думаю, що це потребує вивчення, серйозного розгляду на рівні уряду і прийняття відповідних рішень… Це все потребує поглибленого вивчення і професійного аналізу. Із залученням незалежних експертів. Не так, як це відбувається, що фахівці «Укрзалізниці» порахували, сказали, що це все правильно, саме так має бути, а ніхто не може це перевірити професійно», — пояснив Козаченко.

Нагадаємо, раніше Державна регуляторна служба України дійшла до висновку, що запропонована Мінінфраструктури уніфікація тарифів за перевезення порожніх вагонів є черговим підвищенням тарифів на залізничні перевезення.

Водночас заступник директора з представництва інтересів компаній-членів Європейської бізнес асоціації Світлана Михайловська заявила, що уніфікація тарифів на вантажні перевезення залізницею є недоцільною без комплексного реформування «Укрзалізниці» і може призвести до зменшення доходів компанії.