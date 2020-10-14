Хліб за рік подорожчав щонайменше на гривню – Держстат



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Хліб в Україні дорожчає

Зокрема, пшеничний хліб з борошна першого гатунку зріс в ціні за рік з 19,24 до 20,37 грн/кг

В Україні за рік білий хліб (пшеничний з борошна вищого гатунку) подорожчав на 7,73% - з 23,54 грн/кг у вересні минулого року до 25,36 грн/кг у вересні цього року. Про це свідчать дані Держстатистики.

При цьому пшеничний хліб з борошна першого гатунку зріс в ціні за рік на 5,87% - з 19,24 до 20,37 грн/кг.

Житній або житньо-пшеничний хліб за рік подорожчав на 2,58% - з 20,54 до 21,07 грн/кг.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Зазначимо також, що фахівці дали тривожний прогноз щодо цін на хліб в Україні. незабаром він знову подорожчає.

Крім того, Українська зернова асоціація визнала проблеми з врожаєм і продовжує знижувати прогноз валового збору.

Як повідомлялося в середині серпня, аграрії висміяли Українську зернову асоціацію за її «космічний» прогноз врожаю зерна.

Також зазначимо, що до кінця року ціни на хліб зростуть на 10-15%. Адже з початку року вартість пшениці (50% собівартості хліба) виросла на 40%, тільки за вересень – на 25%.

Нагадаємо, в Україні зібрано понад 70% зерна нового врожаю.

До слова, в Україні площі під озимими зерновими культурами мінімальні за останні чотири роки.

Крім того за прогнозами експертів цьогоріч Україна збере найменший урожай за останні чотири роки.

Україна експортувала 13 млн тонн зерна нового врожаю.