Ляшко звинуватив голову НКРЕКП у корупції і звернувся до Зеленського



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Політик заявляє, що родина голови НКРЕКП Валерія Тарасюка збагачується на енергетичному ринку через свого власного трейдера - компанію «Еф енд Ем Україна»

Зеленський мусить негайно звільнити замішаного в корупції голову НКРЕКП, – лідер Радикальної партії

Корупційні інтереси голови НКРЕКП Валерія Тарасюка призводять до необґрунтованого зростання тарифів і президент Володимир Зеленський повинен негайно звільнити його з займаної посади. Про це в ефірі телеканалу «Україна24» заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

«Кожен українець платить із своєї кишені за корупцію НКРЕКП і за їхню некомпетентну корупційну діяльність. Голова НКРЕКП призначений президентом України. Зеленський, який завжди розказує, що він на боці людей повинен негайно указ і звільнити Тарасюка», – заявив лідер «Радикальної партії Олега Ляшка».

Політик наголосив, що родина голови НКРЕКП Тарасюка збагачується на енергетичному ринку через свого власного трейдера електричної енергії компанію «Еф енд Ем Україна», якою управляє його рідний брат.

«Голова НКРЕКП через свого рідного брата фактично займається корупцією, тому що там прямий конфлікт інтересів. Один брат керує і встановлює тарифи, а інший брат торгує електроенергією. Ну хіба не зрозуміло, що це чиста змова і корупція? Де правоохоронні органи, чому вони це не розслідують і чому вони не притягують до відповідальності за такі речі», – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, на 7 жовтня НАЗК розпочало перевірку голови НКРЕКП Тарасюка через бізнес-інтереси його брата в енергетиці.

Ці факти виявили депутати-члени ТСК. За їх інформацією рідний брат голови НКРЕКП керує компанією «Еф енд Ем Україна», яка під час роботи Тарасюка в НКРЕКП працювала на ринку електроенергії і була контрагентом ряду державних підприємств енергетичного сектору.

Окрім того депутати встановили, що після 2014 року Тарасюк регулярно відвідував Росію, в тому числі прямим залізничним сполученням Київ-Москва влітку 2018 року. Тимчасова слідча комісія звернулася до СБУ для перевірки обстави цих візитів.