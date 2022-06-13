Кабмін заборонив вивозити з України паливо

Вугілля, мазут і вітчизняний газ не будуть експортуватися з України, Кабмін видав відповідну постанову

Уряд знизив до нуля квоти на експорт вугілля, газу та мазуту

Кабінет міністрів заборонив вивіз із України кількох видів палива. Про це йдеться у постанові КМУ №666.

Зважаючи на збройну агресію Росії та запроваджений в країні воєнний стан, уряд оголосив про заборону експорту:

рідкого палива (мазуту);

кам’яного вугілля, антрациту та брикетів і котунів, одержаних з кам’яного вугілля;

природний газ, видобутий в Україні.

Під заборону не потрапило лише коксівне вугілля (код УКТЗЕД 2701 12 10 00.

Оскільки експорт цих товарів підлягає ліцензування, то заборона технічно оформлена як зниження обсягу квоти до 0 тонн/кубометрів.

Нагадаємо, що у травні Кабінет міністрів обмежив експорт продукції, яка може опинитися у дефіциті.

Так, за словами перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, був обмежений експорт гречки, жита та вівса.

А ще у березні були запроваджені нульові квоти на експорт живої великої рогатої худоби та її мороженого м'яса, м'яса та їстівних м'ясних субпродуктів, солоних або в розсолі, сушених або копчених; їстівного борошна з м'яса або м'ясних субпродуктів.