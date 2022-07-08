Росія може продавати вугілля в обхід санкцій – ЗМІ

Індія знизила вплив санкцій Заходу проти Москви

Індійський виробник цементу Ultratech в червні купив партію російського вугілля, заплативши за нього в юанях – операцію підтримав найбільший приватний банк Індії HDFC. Про це повідомляє Reuters із посиланням на рахунок-фактуру, з яким ознайомилось агентство, та джерела.

«Немає жодних припущень про те, що закупівля, про деталі якої раніше не повідомлялося, якимось чином порушує санкції, накладені на Росію після її вторгнення в Україну. Проте такий вид торгівлі знизити вплив санкцій Заходу проти Москви», – пише Reuters.

Агентство підкреслює – така угода свідчить про те, що Росія може продовжувати торгувати своїми товарами, не розраховуючись у доларах.

Згідно з рахунком-фактурою від 5 червня та за інформацією джерел видання, банк HDFC підтримав купівлю виробником цементу Ultratech російського вугілля у Сибірської вугільної енергетичної компанії (SUEK) за 172,7 млн юанів (25,74 млн дол).

Агентство зазначає, що акредитив на угоду видало мумбайське відділення HDFC.

«У платіжних документах SUEK просить Ultratech перерахувати гроші в юанях на рахунок у шанхайській філії China Everbright Bank. Філія HSBC у Гонконгу вказана як банк-кореспондент», – йдеться у статті. При цьому, у Reuters немає надійних підтверджень, чи дійшли ці гроші – проте минулого тижня стало відомо про те, що Ultratech імпортувала 157 000 тонн вугілля SUEK.

HDFC Bank і HSBC відмовилися від коментарів. Ultratech, SUEK і China Everbright Bank не відповіли на запити про коментарі.

Більш широке використання юаня для розрахунків може допомогти Москві в обході санкцій і одночасно підтримати прагнення Китаю до посилення його валюти у світовій торгівлі, резюмує видання.

Нагадаємо, учора, 30 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що санкції з Росії будуть зняті тоді, коли на це погодиться Україна.

Додамо, що на початку червня навіть Володимир Путін визнав згубний вплив західних санкцій на російську економіку.

А сьогодні, говорячи про майбутню анексію Білорусі, президент Росії назвав однією із причин об’єднання у Союзну державу саме намагання вижити під тиском санаційної політики Заходу.