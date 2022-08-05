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Опалювальний сезон. Скілька газу і вугілля заготувала Україна

Надія Клочко
glavcom.ua
Опалювальний сезон. Скілька газу і вугілля заготувала Україна
Очікується, що опалювальний сезон цього року розпочнеться з середини жовтня
фото з відкритих джерел

Кабмін створює резервний запас обладнання на випадок пошкодження інфраструктури в опалювальний сезон

Уряд оцінює стан готовності до майбутнього опалювального сезону у майже 60%. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні, 5 серпня, під час засідання Кабміну.

Очільник уряду зазначив, що днями було проведено нараду щодо підготовки до опалювального сезону з головами обласних військових адміністрацій. Він наголосив, що робота з підготовки триває щоденно.

«Стан готовності до опалювального сезону майже 60%. Стан готовності житлових будинків до опалювального сезону 56%, мереж – 57%, об’єктів теплопостачання – 58%. Вже 141 об’єкт теплопостачання відремонтовано. Дві теплоелектроцентралі (ТЕЦ), які зазнали пошкоджень від обстрілів, вже відновлено», – зазначив він.

Шмигаль також поінформував, створюється резервний запас обладнання на випадок пошкодження інфраструктури в опалювальний сезон. На ці потреби уряд виділив 1,4 млрд грн.

«Вчора разом із міністром енергетики відвідали одне з енергогенеруючих підприємств державного «Центренерго». Підготовчі роботи до опалювального сезону там ведуться. Один із ключових аспектів підготовки – це накопичення енергоресурсів. 1,8 млн тонн вугілля вже є. На початок опалювального сезону має бути 2,5 млн тонн. Прошу міністра енергетики Германа Галущенка тримати це питання на особистому контролі», – додав глава уряду.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться традиційно після 15 жовтня з урахуванням погодних умов.

Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних видатків державного бюджету, внісши до нього витрати підготовки об’єктів комунальної інфраструктури до проходження наступного опалювального періоду з місцевих бюджетів. 

Також Кабмін попередив, що мінімальна температура опалення взимку знизиться.

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Теги: Кабмін війна опалювальний сезон Денис Шмигаль

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