Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2023 рік

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2023 рік
Щомісячний дефіцит бюджету, попередньо, складатиме $3 млрд або 1,29 трлн грн за рік
фото ілюстративне

Доходи бюджету, попередньо, становитимуть 1,28 трлн грн

Кабінет міністрів України схвалив проєкт державного бюджету на 2023 рік. Очікується, що завтра проєкт зареєструють у Верховній Раді. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Доходи бюджету, попередньо, становитимуть 1,28 трлн грн, а видатки 2,57 трлн грн. Щомісячний дефіцит бюджету – $3 млрд або 1,29 трлн грн за рік.

Видатки бюджету України у 2023:

  • безпека та оборона – 1 006 млрд грн;
  • соціальний захист та забезпечення – 408,9 млрд грн;
  • підтримка ветеранів війни – 6,8 млрд грн;
  • освіта – 155 млрд грн;
  • медицина – 175,7 млрд грн;
  • кошти для територій, що зазнали впливу збройної агресії – 23,9 млрд. грн;
  • кошти на ліквідацію її наслідків – 19,4 млрд грн;
  • витрати на утримання органів влади (сектору безпеки та оборони) скорочено на 11,6 млрд грн.

Прогнозований ВВП на 2023 рік пропонується як 6371,3 млрд грн. Зростання ВВП – на +2,5% по відношенню до 2022-го року (де прогнозоване падіння -33,1%). Інфляція – +30%. Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум, попередньо, не змінюється: 6700 та 2589 грн. Курс – 42 грн за долар.

Нагадаємо, згідно з Бюджетним кодексом, уряд повинен схвалити проєкт закону про держбюджет на наступний рік та подати його у парламент до 15 вересня року, що передує плановому.  

Верховна Рада, як визначено регламентом, розглядає проєкт держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня. До 3 листопада уряд повинен повернути парламенту документ з урахуванням наданих нардепами бюджетних висновків.

Теги: Держбюджет зарплата парламент уряд

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загальні видатки склали майже трильйон гривень 
Скільки витратив держбюджет на війну: приголомшлива цифра
23 серпня, 18:38
Путінська пропаганда намагається створити враження, що санкції не працюють, але...
Російський бюджет наразі не отримує жодних надприбутків
28 серпня, 17:27
Планується створення Фонду оперативного відновлення 
Бюджет-2023: уряд пояснив, які сфери будуть в пріоритеті 
9 серпня, 18:43

Економіка

Банкова повідомила про створення Фонду відновлення України: що відомо про проєкт
Банкова повідомила про створення Фонду відновлення України: що відомо про проєкт
Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2023 рік
Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2023 рік
Уряд повернув ліцензійний контроль над обігом алкоголю, тютюну та пального
Уряд повернув ліцензійний контроль над обігом алкоголю, тютюну та пального
Окупанти скаржаться, що США перестали закуповувати чорні метали у Росії
Окупанти скаржаться, що США перестали закуповувати чорні метали у Росії
Україна отримає транш ЄС розміром 3 млрд євро в жовтні
Україна отримає транш ЄС розміром 3 млрд євро в жовтні
Зеленський придумав, як забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики
Зеленський придумав, як забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Окупанти залишили свій форпост під Херсоном – ISW
76K
Наступ ЗСУ. Кухар Путіна нагнітає паніку у прикордонних регіонах Росії
66K
Окупанти придумали, як змусити «гарматне м’ясо» воювати
61K
Ситуація на південному фронті. Військові пояснили, яка задача тепер у росіян
35K
Forbes оцінив вартість втраченої на Харківщині техніки рашиcτів: цифра шокує
27K
Син начальника військової частини зривав українські символи у Куп'янську

Новини

Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
Вчора, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
Вчора, 08:59
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
Вчора, 08:36
Уночі рашисти гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено газогін та електромережі
Вчора, 08:09

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту