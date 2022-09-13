Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2023 рік

Щомісячний дефіцит бюджету, попередньо, складатиме $3 млрд або 1,29 трлн грн за рік

Доходи бюджету, попередньо, становитимуть 1,28 трлн грн

Кабінет міністрів України схвалив проєкт державного бюджету на 2023 рік. Очікується, що завтра проєкт зареєструють у Верховній Раді. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Доходи бюджету, попередньо, становитимуть 1,28 трлн грн, а видатки 2,57 трлн грн. Щомісячний дефіцит бюджету – $3 млрд або 1,29 трлн грн за рік.

Видатки бюджету України у 2023:

безпека та оборона – 1 006 млрд грн;

соціальний захист та забезпечення – 408,9 млрд грн;

підтримка ветеранів війни – 6,8 млрд грн;

освіта – 155 млрд грн;

медицина – 175,7 млрд грн;

кошти для територій, що зазнали впливу збройної агресії – 23,9 млрд. грн;

кошти на ліквідацію її наслідків – 19,4 млрд грн;

витрати на утримання органів влади (сектору безпеки та оборони) скорочено на 11,6 млрд грн.

Прогнозований ВВП на 2023 рік пропонується як 6371,3 млрд грн. Зростання ВВП – на +2,5% по відношенню до 2022-го року (де прогнозоване падіння -33,1%). Інфляція – +30%. Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум, попередньо, не змінюється: 6700 та 2589 грн. Курс – 42 грн за долар.

Нагадаємо, згідно з Бюджетним кодексом, уряд повинен схвалити проєкт закону про держбюджет на наступний рік та подати його у парламент до 15 вересня року, що передує плановому.

Верховна Рада, як визначено регламентом, розглядає проєкт держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня. До 3 листопада уряд повинен повернути парламенту документ з урахуванням наданих нардепами бюджетних висновків.