Скільки витратив держбюджет на війну: приголомшлива цифра

Більш ніж 420 млрд грн було витрачено на оборону та безпеку

З початку повномасштабного вторгнення Росії витрати державного бюджету склали майже 1 трлн грн, з яких більше 40% становлять витрати на оборону та безпеку. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Від початку повномасштабного вторгнення Росії витрати державного бюджету склали майже 1 трлн грн. З них більш ніж 420 млрд грн було витрачено на оборону та безпеку нашої країни. Тобто, більше 40% всього, що ми витрачали з державного бюджету це потреби армії. 288 млрд грн – на зарплати військових. 135 млрд грн – на придбання і ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення», – сказав він.

За його словами, видатки держбюджету фінансуються за рахунок податків, військових облігацій та допомоги союзників. Крім того, Шмигаль зазначив, що Україна до кінця року планує залучити $12-$16 млрд зовнішньої фіндопомоги.

«Спільна робота нашої команди на чолі із президентом Володимиром Зеленським дозволила залучити понад $14 млрд зовнішнього фінансування від союзників України. До кінця року ми плануємо отримати від $12 до $16 млрд. Паралельно з цим ми обговорюємо можливість започаткування нової великої програми з Міжнародним валютним фондом», – сказав він.

Також, за його словами, понад $5 млрд буде заощаджено для бюджету та українських громадян завдяки успішним перемовинам, які уряд провів із зовнішніми кредиторами – Україна відтермінувала сплату зовнішніх боргів щонайменше до 2024 року.

Як заявив нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у бюджеті-2023 не буде видатків, які не будуть переглянуті.

Як відомо, у державному бюджеті України на 2023 року пріоритетними будуть видатки на армію та безпеку.