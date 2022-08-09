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Бюджет-2023: уряд пояснив, які сфери будуть в пріоритеті 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Бюджет-2023: уряд пояснив, які сфери будуть в пріоритеті 
Планується створення Фонду оперативного відновлення 
glavcom.ua

Передбачено збереження виплат за всіма соціальними програмами 

У державному бюджеті України на 2023 року пріоритетними будуть видатки на армію та безпеку. Про це повідомляє урядовий портал.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд вже почав роботу над бюджетом на 2023 рік.

«Чітко визначаємо, що це буде бюджет військової економіки, де пріоритетом залишається армія і безпека. При цьому Кабінет міністрів передбачає збереження виплат за всіма соціальними програмами. Макроекономічна стабільність держави – це третій надважливий пріоритет», – зазначив він.

За його словами, в рамках держбюджету також планується створення Фонду оперативного відновлення, куди міжнародні донори зможуть спрямовувати кошти.

Нагадаємо, згідно з прогнозом міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, ВВП України в 2022 році впаде на 33%, а в 2023 році зросте на 4%.

Тим часом прогноз Національного банку України щодо інфляції є «помірно оптимістичним», а готівковий курс гривні залежатиме від багатьох факторів. У тім числі – і від успіхів на фронті. Відтак, регулятор готовий до різних варіантів розвитку подій. 

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Теги: економіка бюджет

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