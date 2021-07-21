Уряд готує законопроєкт про стаж до пенсій для «тіньових» працівників

У Мінсоцполітики визнали, що в Україні наразі поширюється неповна та неформальна зайнятість

Міністерство соціальної політики України напрацьовує законопроєкт, який дозволить долучити до системи соціального страхування людей, зокрема, з «тіньової» (неформальної) зайнятості. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, в Україні наразі поширюється неповна та неформальна зайнятість. Це позбавляє велику кількість людей піти на пенсію у встановлений вік. За експертними підрахунками, в Україні таких є пів мільйона людей.

«За нашими експертними підрахунками, пів мільйона людей не будуть мати тих необхідних одного-п’ять років, які дають їм право піти на пенсію у встановлений вік. І над цим ми працюємо. Ми напрацювали законопроєкт і відправили його на експертизу у Міжнародну організацію праці, і будемо рухати його далі, тому що чим більше людей залучено до системи соціального страхування, чим більше працює, тим більше вони мають право на гідну пенсію, тому це питання номер один», – заявила Лазебна.

Нагадаємо, уряд України запланував поетапне підвищення мінімальних пенсій до 2403 гривень. У Міністерстві фінансів заявили, що гроші на збільшення виплат вже знайдені.

Джерело: УНН