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    Підвищення пенсій: у Мінфіні зробили заяву

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    Паралельно з підвищенням мінімальної зарплати в Україні будуть підвищені мінімальні пенсії - Підвищення пенсій: у Мінфіні зробили заяву
    Паралельно з підвищенням мінімальної зарплати в Україні будуть підвищені мінімальні пенсії
    фото з відкритих джерел

    Пенсійні виплати планують підвищувати у сім етапів

    Уряд України запланувало поетапне підвищення мінімальних пенсій до 2403 гривень. У Міністерстві фінансів заявили, що гроші на збільшення виплат вже знайдені.

    Паралельно з підвищенням мінімальної зарплати в Україні будуть підвищені мінімальні пенсії. Кабінет міністрів запланував аж сім етапів підвищення виплат пенсіонерам. Глава Міністерства фінансів Сергій Марченко підтвердив інформацію про поетапне підвищення мінімальної пенсії в Україні і додав, що «гроші на підвищені виплати є».

    Кабмін затвердив нову бюджетну резолюцію, на підставі якої уряд буде приймати Держбюджет на період 2022-2024 років. У даній резолюції передбачено сім етапів перерахунку мінімальної пенсії в Україні.

    Перший етап підвищення мінімальних пенсійних виплат заплановано на грудень 2021 року пенсії перерахують і збільшать до 1934 гривень.

    З 1 липня 2022 року мінімальні пенсії в Україні зростуть до 2027 гривень; з 1 грудня 2022 року – 2093 грн; з 1 липня 2023 – 2193 грн; з 1 грудня 2023 – 2246 грн; з 1 липня 2024 – 2354 грн; з 1 грудня 2024 – 2403 грн.

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    Джерело: today.ua

    Теги: Держбюджет уряд пенсія Сергій Марченко
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    Підвищення пенсій: у Мінфіні зробили заяву