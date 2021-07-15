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    Економіка та фінанси

    Щомісячна доплата до пенсії в розмірі 2 тис. грн: хто буде отримувати підвищені виплати

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    Доплати до пенсії отримуватимуть 400 тисяч військовослужбовців-пенсіонерів - Щомісячна доплата до пенсії в розмірі 2 тис. грн: хто буде отримувати підвищені виплати
    Доплати до пенсії отримуватимуть 400 тисяч військовослужбовців-пенсіонерів
    фото з відкритих джерел

    Військовослужбовцям встановили щомісячну доплату до пенсії

    Кабінет Міністрів України на засіданні в середу, 14 липня, встановив щомісячну доплату в сумі 2 тис. грн для військовослужбовців-пенсіонерів.

    Зокрема, Кабмін встановив із 1 липня 2021 року військовослужбовцям-пенсіонерам, яким призначено пенсію до 1 березня 2018 року, щомісячну доплату в розмірі 2 тис. грн, яку враховуватимуть під час подальших підвищень пенсії.

    Очікується, що щомісячна доплата торкнеться майже 400 тис. військовослужбовців-пенсіонерів.

    Уряд також збільшив для учасників бойових дій розмір мінімальної пенсійної виплати до рівня 3 тис. 894 грн.

    Нагадаємо, що 14 липня 2021 року ветерани-силовики штурмували Верховну Раду. Між протестувальниками та поліцейськими відбулися зіткнення.

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    Теги: Кабмін уряд пенсія
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    Щомісячна доплата до пенсії в розмірі 2 тис. грн: хто буде отримувати підвищені виплати