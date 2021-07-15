Щомісячна доплата до пенсії в розмірі 2 тис. грн: хто буде отримувати підвищені виплати

Доплати до пенсії отримуватимуть 400 тисяч військовослужбовців-пенсіонерів

Військовослужбовцям встановили щомісячну доплату до пенсії

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу, 14 липня, встановив щомісячну доплату в сумі 2 тис. грн для військовослужбовців-пенсіонерів.

Зокрема, Кабмін встановив із 1 липня 2021 року військовослужбовцям-пенсіонерам, яким призначено пенсію до 1 березня 2018 року, щомісячну доплату в розмірі 2 тис. грн, яку враховуватимуть під час подальших підвищень пенсії.

Очікується, що щомісячна доплата торкнеться майже 400 тис. військовослужбовців-пенсіонерів.

Уряд також збільшив для учасників бойових дій розмір мінімальної пенсійної виплати до рівня 3 тис. 894 грн.

Нагадаємо, що 14 липня 2021 року ветерани-силовики штурмували Верховну Раду. Між протестувальниками та поліцейськими відбулися зіткнення.

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