Страховий стаж для виходу на пенсію: що робити, якщо виплати розрахували неправильно

Міністр соціальної політики порадила користуватися електронними сервісами Пенсійного фонду

Якщо вам неправильно підрахували розмір пенсії, потрібно звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ) на гарячу лінію – 0 800 503 753. Крім того, всі, хто ще не вийшов на пенсію, можуть стежити за інформацією про свій трудовий стаж онлайн і контролювати ситуацію з майбутніми виплатами. На порталі електронних послуг або в додатку ПФУ можна також скористатися пенсійним калькулятором.

Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу «Україна 24».

Є офіційний портал Пенсійного фонду. Там людина може створити собі кабінет і відразу побачити весь набутий стаж, [дізнатися], яка її чекає пенсія. Тоді людина може подумати, подивитися, який стаж врахований, чи не пропущено щось, чи не забув роботодавець передати дані», – сказала Лазебна.

Зареєструватися на порталі ПФУ можна у відділенні фонду офлайн або онлайн. Реєстрація онлайн відбувається за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП) або BankID і MobileID.

Такий вигляд мають відомості про страховий стаж / Фото: ПФУ

Для авторизації з ЕЦП потрібно виконати такі дії:

У формі «Вхід» вибрати «За КЕП» або «За токеном», ознайомитися зі списком АЦСК, КЕП яких підтримує вебпортал ПФУ. Якщо у вас ще КЕП одного з необхідних видів, слід звернутися в АЦСК і отримати КЕП. Після отримання КЕП виберіть пункт головного меню «Вхід» і виконайте перший вхід на портал «За КЕП».

Для авторизації з BankID і MobileID потрібно зробити таке:

Вибрати на вебпорталі авторизацію засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації (ID.GOV.UA). Вибрати авторизацію за BankID і MobileID на сайті інтегрованої системи електронної ідентифікації і виконати її інструкції.

Нагадаємо, у червні набув чинності закон про електронні трудові книжки, який передбачає відмову від паперового варіанту документа. І тепер за наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періоди трудової діяльності людини пенсія за віком буде призначена автоматично.

Читайте також:

Джерело: Сегодня