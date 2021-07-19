Страховий стаж для виходу на пенсію: що робити, якщо виплати розрахували неправильно
Міністр соціальної політики порадила користуватися електронними сервісами Пенсійного фонду
Якщо вам неправильно підрахували розмір пенсії, потрібно звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ) на гарячу лінію – 0 800 503 753. Крім того, всі, хто ще не вийшов на пенсію, можуть стежити за інформацією про свій трудовий стаж онлайн і контролювати ситуацію з майбутніми виплатами. На порталі електронних послуг або в додатку ПФУ можна також скористатися пенсійним калькулятором.
Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу «Україна 24».
Є офіційний портал Пенсійного фонду. Там людина може створити собі кабінет і відразу побачити весь набутий стаж, [дізнатися], яка її чекає пенсія. Тоді людина може подумати, подивитися, який стаж врахований, чи не пропущено щось, чи не забув роботодавець передати дані», – сказала Лазебна.
Зареєструватися на порталі ПФУ можна у відділенні фонду офлайн або онлайн. Реєстрація онлайн відбувається за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП) або BankID і MobileID.
Для авторизації з ЕЦП потрібно виконати такі дії:
- У формі «Вхід» вибрати «За КЕП» або «За токеном», ознайомитися зі списком АЦСК, КЕП яких підтримує вебпортал ПФУ.
- Якщо у вас ще КЕП одного з необхідних видів, слід звернутися в АЦСК і отримати КЕП.
- Після отримання КЕП виберіть пункт головного меню «Вхід» і виконайте перший вхід на портал «За КЕП».
Для авторизації з BankID і MobileID потрібно зробити таке:
- Вибрати на вебпорталі авторизацію засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації (ID.GOV.UA).
- Вибрати авторизацію за BankID і MobileID на сайті інтегрованої системи електронної ідентифікації і виконати її інструкції.
Нагадаємо, у червні набув чинності закон про електронні трудові книжки, який передбачає відмову від паперового варіанту документа. І тепер за наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періоди трудової діяльності людини пенсія за віком буде призначена автоматично.
Джерело: Сегодня