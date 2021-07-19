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    Економіка та фінанси

    Страховий стаж для виходу на пенсію: що робити, якщо виплати розрахували неправильно

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    Страховий стаж для виходу на пенсію: що робити, якщо виплати розрахували неправильно

    Міністр соціальної політики порадила користуватися електронними сервісами Пенсійного фонду

    Якщо вам неправильно підрахували розмір пенсії, потрібно звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ) на гарячу лінію – 0 800 503 753. Крім того, всі, хто ще не вийшов на пенсію, можуть стежити за інформацією про свій трудовий стаж онлайн і контролювати ситуацію з майбутніми виплатами. На порталі електронних послуг або в додатку ПФУ можна також скористатися пенсійним калькулятором.

    Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу «Україна 24».

    Є офіційний портал Пенсійного фонду. Там людина може створити собі кабінет і відразу побачити весь набутий стаж, [дізнатися], яка її чекає пенсія. Тоді людина може подумати, подивитися, який стаж врахований, чи не пропущено щось, чи не забув роботодавець передати дані», – сказала Лазебна.

    Зареєструватися на порталі ПФУ можна у відділенні фонду офлайн або онлайн. Реєстрація онлайн відбувається за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП) або BankID і MobileID.

    Такий вигляд мають відомості про страховий стаж / Фото: ПФУ
    Такий вигляд мають відомості про страховий стаж / Фото: ПФУ

    Для авторизації з ЕЦП потрібно виконати такі дії:

    1. У формі «Вхід» вибрати «За КЕП» або «За токеном», ознайомитися зі списком АЦСК, КЕП яких підтримує вебпортал ПФУ.
    2. Якщо у вас ще КЕП одного з необхідних видів, слід звернутися в АЦСК і отримати КЕП.
    3. Після отримання КЕП виберіть пункт головного меню «Вхід» і виконайте перший вхід на портал «За КЕП».

    Для авторизації з BankID і MobileID потрібно зробити таке:

    1. Вибрати на вебпорталі авторизацію засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації (ID.GOV.UA).
    2. Вибрати авторизацію за BankID і MobileID на сайті інтегрованої системи електронної ідентифікації і виконати її інструкції.

    Нагадаємо, у червні набув чинності закон про електронні трудові книжки, який передбачає відмову від паперового варіанту документа. І тепер за наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періоди трудової діяльності людини пенсія за віком буде призначена автоматично.

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    Джерело: Сегодня

    Теги: міністр Пенсійний фонд пенсія Марина Лазебна
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    Страховий стаж для виходу на пенсію: що робити, якщо виплати розрахували неправильно