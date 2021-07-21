Скільки заробляють в регіонах: стали відомі зарплати глав обладміністрацій

Менше за всіх в червні заробила Анна Коваленко, яка очолює Чернігівську обладміністрацію

Найвища зарплата в червні була у голови Херсонської ОДА Сергія Козиря – 123 тис. 207 грн

За останні пів року президент Володимир Зеленський провів низку ротацій серед керівників обласних адміністрацій. У квітні президент звільнив з посади голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Назаренка. В кінці червня Володимир Зеленський призначив Дмитра Живицького головою Сумської ОДА, а тиждень тому Світлана Онищук очолила Івано-Франківську ОДА. Видання «Слово і діло» опублікувало відомості, скільки глави обладміністрацій заробили в червні.

Найвища зарплата в червні була у голови Херсонської ОДА Сергія Козиря – 123 тис. 207 грн. Чиновнику, крім окладу, виплатили також матеріальну допомогу (майже 58 тис. грн) і відпускні.

На другому місці Сергій Гайдай з Луганської ОДА, який отримав 102 тис. 751 грн. Вже звільнений з Сумської обладміністрації Василь Хома заробив 74 тис. 920 грн.

Керівники Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім в червні заробив 60 тис. 365 грн, Айна Тимчук з Харківської ОДА – 58 тис. 479 грн. Більшість інших голів ОДА отримали в межах 50-57 тис. грн.

Менше за всіх в червні заробила Анна Коваленко, яка очолює Чернігівську обладміністрацію – 47 тис. 288 грн.

Тим часом, міністр економіки назвав сфери, де найчастіше платять зарплату в «конвертах».

Нагадаємо, за словами міністерки соціальної політики Марини Лазебни середня зарплата в Україні за рік зросла на 28%, а середня пенсія – на 17%.