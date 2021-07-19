Інспектори прийдуть додому. Що уряд вигадав для одержувачів субсидій та соцдопомоги

У проєкті постанови уряду вказано: якщо не пустити контролерів до оселі, виплати автоматично припиняються

Мінсоцполітики підготувало новий проєкт постанови, який, по суті, реанімує ідею з масовими «виїзними» перевірками

В Україні готують масштабні перевірки одержувачів соціальної допомоги. На офіційному сайті Мінсоцполітики виставлено на громадське обговорення проєкт постанови Кабміну, яким прописується порядок таких перевірок.

Так, контроль за людьми поставлять на потік – інспектори будуть в буквальному сенсі слова ходити по домівках, вивчаючи на практиці, як живуть ті, хто претендує на бюджетні гроші або вже їх отримує. Причому, якщо не пустити контролерів до оселі, виплати автоматично припиняються. Зупиняти виплати зможуть і за результатами перевірок.

Варто зазначити, що ідея так званих соціальних рейдів, коли інспектори йдуть додому до одержувачів субсидій і допомог і на місці розбираються, як живе сім’я, чи є в квартирі дорогі речі, ремонт, тобто наскільки реальна картина відповідає поданим документам про доходи, не нова.

Мінсоцполітики вже хотіло запустити перевірки соціальних інспекторів у рамках верифікації одержувачів субсидій. Причому тоді передбачалося, що за рішенням перевіряючих виплати можуть припинятися на термін до 30 днів. Скажімо, якщо виявлялися розбіжності між документах і картинкою реального життя субсидіантів.

Але інститут соціальних інспекторів на повну силу так і не запрацював. А Конституційний суд визнав незаконною норму про можливість призупинення виплат.

Але цього разу Мінсоцполітики підготувало новий проєкт постанови, який, по суті, реанімує ідею з масовими «виїзними» перевірками. Тільки цього разу мова йде вже не тільки про субсидіантів, а взагалі про всіх одержувачів соцдопомоги, як приватних осіб, так і, наприклад, дитячих будинків тощо.

Якщо його приймуть, перевірки почнуться вже з 1 січня 2022 року.

Як заявив у коментарі finance.ua юрист Ростислав Кравець , цей документ – унікальний, адже в ньому зібрана ціла колекція норм, які «прямо порушують законодавство і Конституцію».

«Почнемо з того, що житло людини є недоторканним, і проникнути до нього без дозволу власника можна лише за рішенням суду. Крім того, Конституційний суд свого часу вже вказував на неприпустимість припинення соціальних виплат, якщо немає вагомих доказів, що людина отримує їх незаконно. Широкі повноваження перевіряючих, які їм хочуть надати, і зовсім відкривають можливості для масштабної корупції на місцях – люди будуть змушені «домовлятися» з інспекторами, аби за їхньою наводкою у сім’ї не забрали субсидію або допомогу», – зазначає голова адвокатського об’єднання «Кравець і Партнери» Ростислав Кравець.

Раніше у Мінсоцполітики пояснили, як тепер нараховуватимуть субсидії.

Нагадаємо, 19 травня 2021 року уряд прийняв рішення, згідно з яким розгляд питань щодо призначень житлових субсидій на наступний рік домогосподарствам, що отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитися без звернень громадян, окрім:

домогосподарств, яким грошова субсидія надавалася у грошовій безготівковій формі;

домогосподарств, яким грошова субсидія була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень, внутрішньо переміщені особи);

домогосподарств, яким грошова субсидія була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.

Раніше із перепризначенням субсидій виникли проблеми. Мінсоцполітики дало роз’яснення.

Також стало відомо, що субсидії перераховано. Мінсоцполітики назвало розмір допомоги на комуналку.

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