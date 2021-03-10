Уряд обіцяє пенсіонерам «гідні виплати»: що зміниться

Кабмін планує запровадити накопичувальний рівень пенсійної системи

Довгостроковим пріоритетом уряду України у сфері соціальної політики є збільшення соціальних стандартів. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 10 березня.

Глава уряду нагадав, що з 1 березня розпочалася індексація пенсій для 8 мільйонів українців — у середньому підвищення виплат складе 300 грн.

«Політика підвищення пенсій буде продовжуватися. Тільки цього року в нас передбачено ще 3 етапи підвищення для різних категорій пенсіонерів», – підкреслив прем’єр-міністр.

Водночас, за словами очільника уряду, щоб пенсійні виплати зросли у 2-3 рази, потрібно кардинально змінити підхід, насамперед запровадивши накопичувальний рівень пенсійної системи.

«Частина податків, які людина сплачує, має йти на особистий пенсійний рахунок. Далі ці кошти будуть інвестуватися у надійні фінансові інструменти. І коли людина виходить на пенсію, то у неї буде і загальна солідарна пенсійна виплата, і виплата з її особистого пенсійного накопичувального рахунку. Ми зробимо таку систему, і українські пенсіонери нарешті зможуть отримувати дійсно гідні виплати», – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що розробила систему, за якою не зростатиме дефіцит Пенсійного фонду, однак, за попередніми розрахунками, пенсії можна буде збільшити у 1,5-3 рази.

Нагадаємо, що в Україні з 1 березня перерахували мінімальну пенсію для тих, хто виконав вимоги щодо стажу, на 100 грн. Пенсіонери, які мають 30 років стажу (для жінок) і 35 років стажу (для чоловіків), до 1 березня 2021-го отримували гарантований розмір пенсії 2100 грн (або більше), а з 1 березня їх виплата не може бути менше 2200 грн.

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