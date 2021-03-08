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    Економіка та фінанси

    Пенсії в Україні різко зменшать: стали відомі причини

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    &laquo;Вартість&raquo; кожного року стажу скоротилася і в результаті з 2017 року всі пенсіонери за новими правилами отримують виплату на 26% нижче - Пенсії в Україні різко зменшать: стали відомі причини
    «Вартість» кожного року стажу скоротилася і в результаті з 2017 року всі пенсіонери за новими правилами отримують виплату на 26% нижче

    Пенсії будуть знижуватися з кожним роком

    В Україні розмір пенсій будуть скорочуватися щорічно. В результаті вже в 2050-х виплати будуть в два рази меншими.

    Так, працюючих стає менше, а число пенсіонерів (у відсотковому співвідношенні) зростає.

    Відзначимо, що з 2017 року скоротили «вартість» кожного року стажу. В результаті всі пенсіонери за новими правилами отримують виплату на 26% нижче. У 2000-х посилили вимоги до стажу: у нього перестали зараховувати період навчання, час, коли співробітник «значився», але не отримував зарплату і т.д.

    Крім того, в 2016-му в два рази скоротили єдиний соціальний внесок (ЄСВ) із зарплати – він поповнює бюджет Пенсійного фонду. Також варто відзначити низькі зарплати, великий рівень тіньової економіки в Україні.

    Пенсії будуть знижуватися з кожним роком. Наразі українці на пенсії отримують близько 28,7% останньої зарплати, кажуть в Мінсоцполітики. Поступово ця цифра знизиться до 18%. Так, із зарплатою в 10 тис. грн можна отримувати близько 2,87 тис. грн, а у 2055-му при таких же умовах вже 1,8 тис. грн.

    Нагадаємо, що в Україні з 1 березня перерахували мінімальну пенсію для тих, хто виконав вимоги щодо стажу, на 100 грн. Пенсіонери, які мають 30 років стажу (для жінок) і 35 років стажу (для чоловіків), до 1 березня 2021-го отримували гарантований розмір пенсії 2100 грн (або більше), а з 1 березня їх виплата не може бути менше 2200 грн.

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    Джерело: Обозреватель

    Теги: пенсіонери економіка стаж
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