Пенсіонерам підвищать виплати до 30 тис. грн: в уряді підготували законопроект
У Кабміні хочуть збільшити пенсії чорнобильцям
В Україні пенсії для чорнобильців можуть підвищити з максимальних 17 690 до 30 000 грн.
Відповідні нововведення передбачені законопроєктом №4555. Пенсію підвищать учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з катастрофою. А також громадянам, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій, внаслідок чого отримали інвалідність.
Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики документ підтримав і рекомендував ухвалити його на засіданні парламнету.
Зараз максимальний розмір пенсії для чорнобильців становить 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних (17 690 грн). Водночас згідно із законом їх виплата повинна становити 5 розмірів мінімальної зарплати (тобто 30 тис. грн). Конституційний суд виніс вердикт, що таке обмеження незаконно. Тепер влада хоче збільшити пенсії чорнобильцям.
Ініціатори законопроекту: Денис Шмигаль (глава Кабміну), Галина Третьякова (голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів), Олена Бондаренко (Комітет з питань екологічної політики та природокористування), Андрій Герус (Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг), Юрій Аристов (Комітет з питань бюджету) та інші.