Пенсіонерам підвищать виплати до 30 тис. грн: в уряді підготували законопроект

Конституційний суд виніс вердикт, що обмеження пенсійних виплат для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС є незаконним

У Кабміні хочуть збільшити пенсії чорнобильцям

В Україні пенсії для чорнобильців можуть підвищити з максимальних 17 690 до 30 000 грн.

Відповідні нововведення передбачені законопроєктом №4555. Пенсію підвищать учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з катастрофою. А також громадянам, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій, внаслідок чого отримали інвалідність.

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики документ підтримав і рекомендував ухвалити його на засіданні парламнету.

Порівняльна таблиця

Зараз максимальний розмір пенсії для чорнобильців становить 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних (17 690 грн). Водночас згідно із законом їх виплата повинна становити 5 розмірів мінімальної зарплати (тобто 30 тис. грн). Конституційний суд виніс вердикт, що таке обмеження незаконно. Тепер влада хоче збільшити пенсії чорнобильцям.

Ініціатори законопроекту: Денис Шмигаль (глава Кабміну), Галина Третьякова (голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів), Олена Бондаренко (Комітет з питань екологічної політики та природокористування), Андрій Герус (Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг), Юрій Аристов (Комітет з питань бюджету) та інші.

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