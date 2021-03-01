Індексація пенсій: як і кому підвищать виплати

Вже не перший рік влада забуває проіндексувати пенсії військовослужбовцям, держслужбовцям, науковцям і чорнобильцям

Влада за велике досягнення видає індексацію пенсій, хоча це передбачено законодавством.

Проте, з 13 млн пенсіонерів ця індексація торкнеться тільки 8 млн, і то в середньому 300 грн...

Вже не перший рік забувають проіндексувати пенсії військовослужбовцям, держслужбовцям, науковцям, чорнобильцям!

Довічне утримування одного судді (так їх пенсії називаються) становить 67 961 грн!! В той же час майже 60% пенсіонерів отримують менше 3 тисяч грн...

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Джерело: блог Андрія Павловського

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