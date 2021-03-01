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    Думки вголос

    Індексація пенсій: як і кому підвищать виплати

    • Андрій Павловський

      Експерт з питань соціальної політики

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Індексація пенсій: як і кому підвищать виплати

    Вже не перший рік влада забуває проіндексувати пенсії військовослужбовцям, держслужбовцям, науковцям і чорнобильцям

    Влада за велике досягнення видає індексацію пенсій, хоча це передбачено законодавством.

    Проте, з 13 млн пенсіонерів ця індексація торкнеться тільки 8 млн, і то в середньому 300 грн...

    Вже не перший рік забувають проіндексувати пенсії військовослужбовцям, держслужбовцям, науковцям, чорнобильцям!

    Довічне утримування одного судді (так їх пенсії називаються) становить 67 961 грн!! В той же час майже 60% пенсіонерів отримують менше 3 тисяч грн...

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    Джерело: блог Андрія Павловського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: пенсіонери пенсійна система пенсія стаж
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